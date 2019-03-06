Ручное управление: Евросоюз выделит деньги на подготовку чиновников в Армении

В Совете Европы намерены выделить финансирование на подготовку армянских госслужащих. Как отмечается в тендере, с которым ознакомился RT, проект нацелен на «укрепление демократии в Армении по европейским стандартам». По мнению экспертов, за подобными инициативами скрываются планы Брюсселя скорректировать политику Еревана, поскольку сейчас армянские власти склонны сохранять баланс и поддерживать хорошие отношения и с Москвой, и с Брюсселем. Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения готова сотрудничать как с европейским объединением, так и с партнёрами по ЕАЭС.

Представительство Совета Европы в Ереване ищет подрядчиков, которые будут консультировать местные органы власти по политическим и юридическим вопросам, а также проводить курсы для государственных служащих. Как говорится в тендере, с текстом которого ознакомился RT, программу планируется реализовать в рамках проекта «Демократическое развитие, децентрализация и благое управление в Армении».

«В целях поддержки реализации проекта Совет Европы планирует создать пул не более чем из 30 подрядчиков, которые должны будут продемонстрировать достаточный уровень знаний и опыта в области основ демократического государственного и муниципального управления», — сообщается в документе.

Цель проекта — «укрепить демократию» в Армении, основываясь на европейских стандартах. Всего на его реализацию планируется потратить €1,5 млн.

«Конкретные задачи проекта — укрепление правовой основы для содействия установлению в Армении демократии на местном уровне на основе европейских стандартов; развитие потенциала местных учреждений и должностных лиц; продвижение идей ответственности на местном уровне и стремления к устойчивым результатам, а также содействие соблюдению принципов благого управления на общегосударственном и муниципальном уровнях», — говорится в описании тендера.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Брюссель собирается увеличить финансовую помощь Еревану в качестве поощрения за успехи в развитии демократии.

«У нас специальная бюджетная строка, предусматривающая увеличение помощи за успехи в развитии демократии и становлении верховенства права», — сказал он.

Кроме того, в прошлом году стало известно, что Евросоюз планирует выделить Армении более €160 млн финансовой помощи на период с 2017-го по 2021 год.

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Проект СЕ — попытка скорректировать политический курс Армении в сторону Европы. С помощью подобных инициатив Брюссель намерен оказывать влияние на Ереван, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Евсеев.

«Любые «консультанты» от иностранных государств являются проводниками в первую очередь чужих национальных интересов. Поэтому такая программа — инструмент вмешательства во внутренние дела Армении с целью влияния на политику страны», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он напомнил, что, несмотря на финансовую помощь со стороны Европы, в настоящий момент Ереван не стремится к партнёрству исключительно с Брюсселем, а старается поддерживать добрососедские отношения и с партнёрами по ЕАЭС (Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией), и со странами ЕС. Об этом ранее заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наше географическое положение, человеческие ресурсы с глубокими знаниями и межкультурной коммуникацией, сбалансированная внешняя политика — это конкурентоспособность страны. Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, который создал огромные возможности для нашего экономического развития, — подчеркнул политик. — Армения готова стать мостом, связывающим интересы ЕС и ЕАЭС, если это приемлемо для обеих сторон».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

globallookpress.com

© Gevorg Ghazaryan/Xinhua

Европейские наставники

В рамках проекта Совета Европы подрядчики обязаны среди прочего подготовить рекомендации, которые помогут «улучшить» законодательство Армении.

«В целях усовершенствования законодательной и институциональной основ в Армении подрядчик должен подготовить юридические и политические рекомендации со ссылкой на европейские стандарты и наиболее эффективные практики в сферах децентрализации, государственного управления, местного самоуправления, а также реформ по объединению муниципалитетов», — отмечается в тендере.

Кроме того, получатели финансирования должны проводить тренинги для госслужащих, участвовать в семинарах и конференциях, а также помогать сотрудникам госорганов применять полученные знания.

«При необходимости в сотрудничестве с международными экспертами и под руководством персонала, занятого в проекте, подрядчик должен будет организовывать обучающие курсы для представителей центральных и местных органов управления», — поясняют в Совете Европы.

Помимо этого планируется адаптировать к армянской действительности электронный курс о «12 принципах надлежащего управления», разработанный в СЕ.

Здание Совета Европы в Страсбурге

AFP

© OLIVIER MORIN

Евросоюз не в первый раз пытается принимать участие в подготовке чиновников в странах бывшего Советского Союза. Так, в 2017 году в рамках Европейской политики соседства Брюссель выделил €1,2 млн на обучение госслужащих Украины иностранным языкам. Таким образом в ЕС рассчитывали приблизить страну к евроинтеграции.

За счёт средств европейского бюджета планировалось также «совершенствовать кадровый потенциал центральных и местных органов управления» в Молдавии. Еврокомиссия намеревалась потратить €2,8 млн на изменения структуры госорганов и поддержку реформы территориального деления страны, против которой выступал президент республики Игорь Додон.



Кроме того, как стало известно из расследования RT, в Ереване Пражским гражданским центром (Prague Civil Society Centre) был организован семинар CampCamp. В рамках форума прошло несколько тренингов, посвящённых продвижению протестных настроений в массы. Напомним, что PCSI получает финансирование из США в рамках закона от 2 августа 2017 года H.R. 3 364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В 254-й статье этого документа прописано финансирование «противодействия российскому влиянию» в размере $250 тыс. на 2018 и 2019 годы.

Между Москвой и Брюсселем

Как пояснил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, интерес Евросоюза к Армении связан с геополитическим положением страны.

«Для Европы важно сделать Армению стратегическим партнёром, чтобы усилить свои позиции на Южном Кавказе. Более того, Брюссель беспокоит сотрудничество Еревана с Москвой, в том числе и по закупкам вооружения», — сказал он.

Политолог отметил, что Ереван участвует в различных интеграционных процессах с Россией — является членом ЕАЭС и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Ереван и Москва также регулярно проводят переговоры на высшем уровне.

«Пашинян понимает необходимость интеграции на постсоветском пространстве, ведь взаимодействие с российскими инвесторами — это возможность экономического роста для Армении», — добавил Абзалов.

В прошлом году, выступая на ежегодной пресс-конференции, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Армения продолжает оставаться ближайшим союзником России.

«Армянский народ — это ближайший союзник русского народа в Закавказье. Так было исторически, так есть и, я надеюсь, так оно и будет. Нам нужно исходить из реалий текущей ситуации в мире, в регионе. Исходить из потребностей, наших возможностей», — сказал он.

В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян заявил, что в трудные времена его страна чувствовала поддержку России, и призвал к развитию добрососедских отношений.