Рублю пообещали "кучерявую неделю": Байден или Трамп - чья победа "спасёт" русскую валюту?

Валютный стратег, независимый финансовый аналитик Александр Егоров в комментарии для канала Царьград оценил тревожный курс рубля по отношению к доллару и евро.

Он заметил, что по евро максимум в последние дни достигал 94,12 рубля. По доллару - почти 81. Сейчас ситуация как раз немного откатилась назад, однако национальную валюту могут ожидать новые потрясения.

Расклад простой. Во-первых, это карантин в Европе, причём с четверга ещё и Англия к нему присоединяется. Рост заболеваемости существенный, а перспектив снижения пока не видно. Кроме того, нефть всю прошлую неделю падала в цене. Здесь причин несколько - это и сокращение потребления, это и новые поступления из Ливии. И, наверное, самый важный фактор на этой неделе - выборы в США. То есть все эти факторы наложились на опасения относительно перспектив развивающихся рынков по итогам выборов. Разные игроки делают свои ставки. В любом случае эта неделя будет достаточно "кучерявой" с точки зрения волатильности, - считает эксперт.

Он также объяснил, чья победа в битве за президентское кресло в Штатах - Дональда Трампа или Джо Байдена - лучше отразится на состоянии российской валюты.