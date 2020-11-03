Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликв...
Главная / Политика

Рублю пообещали "кучерявую неделю": Байден или Трамп - чья победа "спасёт" русскую валюту?

03 ноября 2020, 04:15  •  115 • Политика
Финансовый аналитик Александр Егоров пообещал рублю "кучерявую неделю". Он заметил, что его позиции во многом будут зависеть от исхода выборов в США. Эксперт порассуждал о том, чья именно победа "спасёт" русскую валюту - Байдена или Трампа.
Валютный стратег, независимый финансовый аналитик Александр Егоров в комментарии для канала Царьград оценил тревожный курс рубля по отношению к доллару и евро.
Он заметил, что по евро максимум в последние дни достигал 94,12 рубля. По доллару - почти 81. Сейчас ситуация как раз немного откатилась назад, однако национальную валюту могут ожидать новые потрясения.
Расклад простой. Во-первых, это карантин в Европе, причём с четверга ещё и Англия к нему присоединяется. Рост заболеваемости существенный, а перспектив снижения пока не видно. Кроме того, нефть всю прошлую неделю падала в цене. Здесь причин несколько - это и сокращение потребления, это и новые поступления из Ливии. И, наверное, самый важный фактор на этой неделе - выборы в США. То есть все эти факторы наложились на опасения относительно перспектив развивающихся рынков по итогам выборов. Разные игроки делают свои ставки. В любом случае эта неделя будет достаточно "кучерявой" с точки зрения волатильности, - считает эксперт.
Он также объяснил, чья победа в битве за президентское кресло в Штатах - Дональда Трампа или Джо Байдена - лучше отразится на состоянии российской валюты.
Думаю, что, скорее всего, доллар будет где-то в диапазоне 79-81 рубля, ситуация на этой неделе будет меняться в зависимости от тех новостей, которые будут поступать из США. В случае, если у руля в США останется Трамп, доллар на глобальном рынке, как ожидается, может сохранить свои позиции, а рубль выиграет от этого. В случае прихода к власти Байдена ожидания такие, что голубая волна (голубой - это неофициальный цвет Демократической партии) смоет доллар, он может резко упасть. Как при этом поведёт себя рубль, остаётся под вопросом. Поэтому Байден с этой точки зрения - более плохой вариант для России, - отметил Егоров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 21:50
Надо ли русским встревать в войну в Карабахе? Добровольцы Донбасса объяснили поведение Пашиняна
02 ноября 2020, 21:50
Замминистра обороны Нагорного Карабаха погиб в боях: источник обновил информацию об 11 жертвах
02 ноября 2020, 22:45
Турция может заслать на юг России экстремистов - эксперт
02 ноября 2020, 22:45
Год запаса: что даст продление ускоренной регистрации лекарств в РФ
03 ноября 2020, 00:35
Вернётся ли Саакашвили в Грузию? Политолог оценил шансы экс-президента
03 ноября 2020, 04:15
Четырёхдневка в России неминуема: Эксперт сделал два вывода, посчитав наши деньги
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 октября 2020, 02:00
Закрыть Босфор и за неделю вернуть Крым? Журналист заявил о секретной стратегии Турции
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
01 ноября 2020, 08:15
О Европе можно забыть: Украина начала мечтать о российском уровне жизни
27 октября 2020, 20:05
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.