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Рублю пообещали "кучерявую неделю": Байден или Трамп - чья победа "спасёт" русскую валюту?
03 ноября 2020, 04:15 • 115 • Политика
Финансовый аналитик Александр Егоров пообещал рублю "кучерявую неделю". Он заметил, что его позиции во многом будут зависеть от исхода выборов в США. Эксперт порассуждал о том, чья именно победа "спасёт" русскую валюту - Байдена или Трампа.
Валютный стратег, независимый финансовый аналитик Александр Егоров в комментарии для канала Царьград оценил тревожный курс рубля по отношению к доллару и евро.
Он заметил, что по евро максимум в последние дни достигал 94,12 рубля. По доллару - почти 81. Сейчас ситуация как раз немного откатилась назад, однако национальную валюту могут ожидать новые потрясения.
Он также объяснил, чья победа в битве за президентское кресло в Штатах - Дональда Трампа или Джо Байдена - лучше отразится на состоянии российской валюты.
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