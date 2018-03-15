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Рубль укрепился. Что дальше?

15 марта 2018, 07:24  •  82 • Аналитика
Рубль укрепился. Что дальше? Попробуем сделать краткий прогноз по рублю в частности и по экономической ситуации в целом.



Коэффициент монетизации нашей экономики (М2/ВВП) составляет 47%. Он показывает, насколько валовой продукт обеспечен деньгами.


Между тем во всех странах ОЭСР и других развитых странах коэффициент монетизации выше 100%. Для сравнения: в ведущих странах Европы он составляет порядка 150-170%, в Китае — около 200%, и там экономика и уровень жизни растут впечатляющими темпами на протяжении многих лет.

Из мировой хозяйственной практики хорошо известно, что ни одна страна в мире никогда не делала экономического рывка с коэффициентом монетизации ВВП ниже 100%.

КМЭ в России держат на уровне 47%, вероятно и главным образом для того, чтобы наша экономика не развивалась. Побочные положительные эффекты: низкая инфляция и стабильность, никакой суеты. Однако это временно. Политика сдерживания денежной массы и инфляции в нашей истории всегда приводила к обвальной девальвации рубля и кризисам.

Что дальше? Президент сказал, что мы рванем. Рвануть можно двумя способами.

1. Не меняя либерально-экономической парадигмы. То есть в рамках правила: увеличение денежной массы должно происходить за счет эмиссии рубля под определенное количество заработанных долларов. Количество долларов невозможно увеличить резко, если не использовать для этого резервы в необходимых пропорциях. Но это вряд ли, это смена парадигмы. А денежная масса для развития нужна. Это означает очередную существенную девальвацию. Наиболее вероятные сроки: лето и осень этого года. Вспомним в этой связи два кризисных юбилея: август 1998 г. и август 2008 г.

2. Поменяв либеральную парадигму на парадигму развития и начав реальные реформы, которые невозможны без увеличения КМЭ, мы выйдем на заметную (хотя не обязательно резкую) инфляцию в течение первых нескольких лет развития. Этому будет способствовать и снижение ключевой ставки, что необходимо для удешевления кредитных денег. В дальнейшем инфляция пойдет на снижение за счет количественного увеличения производимых товаров.

Просто ничего не делать не получится, это все равно произойдет: 1 или 2.

Послание президента Федеральному собранию делает более понятными перспективы рубля и экономики в целом. Из него следует, что мы пойдем путем 1, не меняя политической и экономической системы, но увеличивая бюджетирование отдельных важных сфер.

При этом мы исходим из того, что доллар останется относительно стабильным, и не рассматриваем форс-мажорные сценарии, хотя они возможны.
Автор: Евгений Фролов

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