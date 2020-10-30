Рубль оказался в зависимости от Байдена и республиканцев - эксперт

Повышение курса евро и доллара, которое началось 28 октября, напрямую связано с выборами президента в США. Об этом телеканалу "360" сообщил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Отправной точкой стало открытие торгов в Штатах, где не согласовали пакеты помощи экономике.

"Это вопрос предвыборный. Борьба между демократами и республиканцами", - объяснил эксперт.

Обе стороны сейчас борются за голоса избирателей, а рынок отреагировал негативно. Ситуацию также осложнила вторая волна коронавируса.

В результате люди начали избавляться от рисковых активов, к которым и относится рубль. При этом Голубовский уверен, что паника вскоре закончится, а доллар подешевеет до 76 рублей.

Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от результатов выборов. Если республиканцы установят контроль над сенатом, а Трамп успешно переизберётся, то к концу года за доллар будут давать 72,5 рубля.

Если же победят демократы, то ситуация также останется стабильной. Но если победит Байден, а в сенате закрепятся республиканцы, Россия может пострадать, а за доллар будут давать более 86 рублей.

"Центральный банк России может загасить любую панику. Но он имеет тенденцию дать панике развиться, прежде чем начать активно действовать", - добавил эксперт.

Как передаёт РИА ФАН, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что регионы получат 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19. Все деньги будут потрачены на закупку средств защиты для медиков и лекарства для пациентов, заражённых коронавирусом.