Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
Главная / Политика

Рубль оказался в зависимости от Байдена и республиканцев - эксперт

30 октября 2020, 01:15  •  104 • Политика
Как рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, курс рубля оказался в зависимости от итогов выборов в США. Особенно сильно может повлиять на него связка из Джо Байдена и сената под контролем республиканцев.
Повышение курса евро и доллара, которое началось 28 октября, напрямую связано с выборами президента в США. Об этом телеканалу "360" сообщил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
Отправной точкой стало открытие торгов в Штатах, где не согласовали пакеты помощи экономике.
"Это вопрос предвыборный. Борьба между демократами и республиканцами", - объяснил эксперт.
Обе стороны сейчас борются за голоса избирателей, а рынок отреагировал негативно. Ситуацию также осложнила вторая волна коронавируса.
В результате люди начали избавляться от рисковых активов, к которым и относится рубль. При этом Голубовский уверен, что паника вскоре закончится, а доллар подешевеет до 76 рублей.
Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от результатов выборов. Если республиканцы установят контроль над сенатом, а Трамп успешно переизберётся, то к концу года за доллар будут давать 72,5 рубля.
Если же победят демократы, то ситуация также останется стабильной. Но если победит Байден, а в сенате закрепятся республиканцы, Россия может пострадать, а за доллар будут давать более 86 рублей.
"Центральный банк России может загасить любую панику. Но он имеет тенденцию дать панике развиться, прежде чем начать активно действовать", - добавил эксперт.
Как передаёт РИА ФАН, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что регионы получат 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19. Все деньги будут потрачены на закупку средств защиты для медиков и лекарства для пациентов, заражённых коронавирусом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 21:35
"Строгая, но всё-таки добрая": Какую немецкую тётушку имел в виду Путин?
29 октября 2020, 23:25
Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
29 октября 2020, 21:35
COVID-19 убил мэра Уфы: Ульфат Мустафин умер в свой юбилей на посту главы города
29 октября 2020, 23:25
Путин нашёл способ развязать "сложный узел" Нагорного Карабаха, дав шанс Турции
29 октября 2020, 23:25
Американцам посоветовали беречь голову после слов о ракетах у границ России
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 23:25
Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?...
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
29 октября 2020, 23:25
Путин нашёл способ развязать "сложный узел" Нагорного Карабаха, дав шанс Ту...
29 октября 2020, 23:25
Израильский депутат указал на провал "Моссада": "То ли ржать, то ли пл...
29 октября 2020, 23:25
Американцам посоветовали беречь голову после слов о ракетах у границ России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
24 октября 2020, 14:10
"Знает кошка американская, чьё сало съела": Сатановский предсказал итог выборов в США
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.