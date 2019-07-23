Рубль или доллар: какая валюта обрушится первой? • 148 • Аналитика Кому-то не нравится крепкий рубль…

Такого низкого курса доллара, как сейчас в России, не было уже пять лет. Финансовая стабильность, основанная на жёсткой кредитно-денежной политике, вместе с не желающими падать ценами на нефть поддерживают нашу национальную валюту. При этом на неё не прекращается беспрецедентное санкционное давление. Похоже, рубль держится во многом за счёт того, что ещё осенью 2014 года его опустили настолько сильно, что дальше оказалось просто некуда.







Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл



Однако весь потенциал такого давления, похоже, исчерпан. Даже не самые сильные российские банки научились как-то обходиться без зарубежных заимствований. Те же, кто не научился, либо лишились лицензии ЦБ, либо пребывают под санацией. Получается, что из-за рубежа на рубль сейчас давить можно, только отказываясь от покупки российских ценных бумаг. Ничего другого Запад всерьёз сделать просто не способен.



В итоге Америка вместе с Европой вроде бы и пытаются идти по пути всякого рода запретов и ограничений, но запретить покупать то, что приносит высокие и к тому же гарантированные прибыли, не так-то просто. Тем не менее, говорить о том, что нам всё нипочём, не приходится. Да, с высоких трибун нас продолжают уверять, что российская экономика сумела адаптироваться к санкциям, но она всё равно весьма остро чувствует на себе негативные последствия сжатия финансово-банковской системы.



По оценкам экспертов Bloomberg, это отнимает у нашего ВВП порядка 0,4-0,6 процента. Но всё-таки куда большие потери в официально отслеживаемых объёмах производства и услуг связаны с тем, что снова растут теневой и серый сектора экономики, а также степень её офшоризации. К тому же позиции рубля, который многим уже начинает казаться чересчур укрепившимся, вполне могут быть подорваны изнутри.



Не так давно Банк России сообщил о том, что готовит самое существенное за последние годы снижение ключевой ставки. И что бы там ни говорили чиновники и эксперты по поводу того, что ключевая ставка уже давно мало что определяет в реальных финансах, это неизбежно приведёт к резкому удешевлению кредитных ресурсов в стране. Банковский сектор по этому поводу может грустить сколько угодно, доходность и привлекательность ОФЗ, конечно, упадёт, но реальному сектору экономики и простым гражданам от снижения стоимости кредита, безусловно, станет полегче.





Динамика ключевой ставки ЦБ РФ уже давно не выглядит пугающей



Однако со ставкой в ЦБ разбираться будут чуть позже, а сейчас многие с тревогой ждут заседания по монетарной политике Центробанка РФ, которое намечено на пятницу 26 июля. Ряд экспертов не исключает, что его итоги станут своеобразным сигналом к тому, чтобы рубль развернулся в сторону снижения валютного курса. Но тех, кто сегодня весьма активно инвестирует в рублёвые активы, может ждать разочарование.



Очередным серьёзным риском для российской валюты может стать мера, которую в наших финансовых институтах частенько называют технической. Речь о пресловутом «бюджетном правиле», которое отсекает избыточные нефтегазовые доходы. И хотя 26 июля планка отсечения вряд ли будет повышена, если в ЦБ только намекнут на то, что это возможно, рубль сразу может потерять уже не доли, а целые проценты по курсу.



При этом активные покупки валюты со стороны Банка России продолжают сдерживать набранные рублём темпы укрепления к доллару. Вплоть до курсовой отметки в 60 рублей. Дальше укрепиться рублю вряд ли удастся. Главное, что у Центробанка по-прежнему развязаны руки для покупки валюты для Минфина. ЦБ РФ вообще сейчас фактически оказался в несколько странной ситуации, когда своими же руками должен опровергать собственное решение об ослаблении валютного контроля.



По мнению оппозиционно настроенных аналитиков, такое решение будто бы может вовсе лишить российский бюджет долларовых поступлений. Но внутри страны рубль и дальше останется востребованным, а иначе получить не самый дорогой рубль за доллар тем же экспортёрам достаточно трудно.



И всё же есть те, кто предрекает нашей валюте к концу года падение до отметки 69 рублей за доллар. И если бы этот курс рублю назначил кто-то другой, а не лучший прогнозист по версии Bloomberg валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый, можно было бы не волноваться. Но если раньше Косатый абсолютно точно предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года, то сейчас он стал пессимистом относительно перспектив российской валюты.









Интересно, что свой плохой прогноз польский эксперт связывает как раз с перспективой сильного снижения ставки Центробанка. Сейчас высокая ставка ЦБ РФ (7,50% годовых) поддерживает интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам, а при её снижении надо ждать оттока иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ).



«Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные»,

— заявил Bloomberg Косатый.



В июне 2019 года объём вложений иностранных инвесторов в российские облигации достиг, по данным ЦБг 30%. Если под давлением новых санкций США инвесторы начнут массово сбрасывать наши ОФЗ, ситуация может сложиться так, что на них просто нет найдётся покупателей. При таком локальном дефолте спасти может только согласованная скупка ценных бумаг по дешёвке со стороны крупнейших российских банков, вынужденных в таком случае пойти на нарушение всех высоких нормативов ЦБ РФ.



…а кому-то — крепкий доллар!

Вообще-то, пока среди аналитиков те, кто настроен по отношению к рублю оптимистично, остаются в большинстве. Пусть и с небольшим перевесом. А вот в отношении доллара у большинства настрой достаточно пессимистичный. Холодное примирение с Китаем снова загоняет американскую внешнюю торговлю в тупик – она снова не в силах покрывать отрицательный баланс, и другого варианта, кроме игры против доллара, у ФРС США просто не остаётся.



Нельзя исключать, что в том самом большинстве пессимистов немало тех, кто сетует на плохие перспективы американской валюты совершенно осознанно. И даже не бесплатно. Впрочем, начинающаяся неделя может оказаться совсем не простой не только для рубля, но и для доллара.



Уже в среду 24 июля станут известны первые данные о том, в какую сторону меняется внешнеторговый баланс в США. Публикуемые цифры могут стать еще одной точкой для построения графика, который покажет, насколько величина избыточного укрепления доллара зависит от реальных перспектив победы в торговых войнах Трампа.



В пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за второй квартал, которые наверняка будут восприниматься в том же ключе. Но самая ожидаемая в конце июля информация – это данные полугодовой финансовой отчётности крупнейших корпораций, в большинстве своём транснациональных. Они-то в торговых войнах, затеянных Трампом, преспокойно себе находятся сразу по обе стороны фронта.







Особенно комфортно себя чувствуют в этом отношении лидеры IT-индустрии и связанных с ней отраслей. Вспомните ситуацию с Huawei, вроде бы однозначно китайской. Но она оказалась настолько завязана на все остальные IT-корпорации, что, ударив по ней, администрация Трампа попала в положение той самой унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Китайская оборона ближней морской зоны



Транснациональные гиганты успешно оперируют всеми возможными валютами с минимальными ограничениями, и тот факт, что по всем признакам зависимость доллара к другим валютам будет только усиливаться, их вообще мало волнует. Даже криптовалюты они давно превратили в сетевые суррогаты всё того же доллара, о чём можно судить хотя бы по предложениям покупки продажи биткоина и иже с ним в интернете. Минимальная маржа, курс, неизменно выраженный в долларах, наименьшие комиссионные, и практически никакой бюрократии. Нужны ещё какие-то доказательства?



Тем не менее, сигнал к тому, чтобы курсовая коррекция «зелёного» возобновилась, точнее, продолжилась, кажется, будет вот-вот подан. Но это случится только при очень плохих показателях корпоративной отчётности. При всех остальных сценариях, а наиболее вероятным сейчас считается умеренно негативный, ничего кардинально меняться не будет. И настоящего отката доллара кому-то снова придётся ждать. Быть может, даже очень долго.



Но в принципе администрация Трампа вместе с ФРС, кажется, именно того и добиваются, чтобы доллар хоть раз откатился достаточно сильно. Не зря же глава Федрезерва Джером Пауэлл с завидной регулярностью делает вполне «прозрачные намёки» на то, что американская валюта сильно перегрета. Тем не менее, у доллара при любых раскладах, похоже, не получится сильно снизиться. Начать с того, что все угрозы европейцев и ОПЕК отказаться от расчётов за нефть и газ в долларах так и остаются угрозами. И дело даже не в том, что можно нарваться на санкции.



Выгоды слишком уж сомнительны, а претензии на какую-то независимость явно не оправданы. Ну а расходы, которые могут потребоваться для воплощения такой идеи в жизнь, вряд ли могут сравниться с призрачной прибылью, которая к тому же будет не прямой, а косвенной. Понятно, что на помощь доллару тут же поспешат многочисленные покупатели американского оружия, латиноамериканские сателлиты, и конечно же, наркомафия. А самое главное, что первым, кто будет негласно, но целеустремлённо работать на то, чтобы доллар не падал, будет Китай.



КПК на своих пленумах и конференциях продолжит клеймить империалистов и тиражировать доклады о победе в торговой войне с «негодяем Трампом и его кликой». А Народный банк Китая тем временем тихо прикупит ровно столько долларов, сколько понадобится для сохранения приемлемого баланса как во внешней торговле, так и в бюджете. А в случае чего можно будет и заключить пару десятков долгосрочных соглашений со странами ОПЕК и Россией на будущие поставки нефти и газа. Разумеется, не в юанях и рублях, а в долларах. И это, конечно, опять поддержит российский рубль. Такого низкого курса доллара, как сейчас в России, не было уже пять лет. Финансовая стабильность, основанная на жёсткой кредитно-денежной политике, вместе с не желающими падать ценами на нефть поддерживают нашу национальную валюту. При этом на неё не прекращается беспрецедентное санкционное давление. Похоже, рубль держится во многом за счёт того, что ещё осенью 2014 года его опустили настолько сильно, что дальше оказалось просто некуда.Однако весь потенциал такого давления, похоже, исчерпан. Даже не самые сильные российские банки научились как-то обходиться без зарубежных заимствований. Те же, кто не научился, либо лишились лицензии ЦБ, либо пребывают под санацией. Получается, что из-за рубежа на рубль сейчас давить можно, только отказываясь от покупки российских ценных бумаг. Ничего другого Запад всерьёз сделать просто не способен.В итоге Америка вместе с Европой вроде бы и пытаются идти по пути всякого рода запретов и ограничений, но запретить покупать то, что приносит высокие и к тому же гарантированные прибыли, не так-то просто. Тем не менее, говорить о том, что нам всё нипочём, не приходится. Да, с высоких трибун нас продолжают уверять, что российская экономика сумела адаптироваться к санкциям, но она всё равно весьма остро чувствует на себе негативные последствия сжатия финансово-банковской системы.По оценкам экспертов Bloomberg, это отнимает у нашего ВВП порядка 0,4-0,6 процента. Но всё-таки куда большие потери в официально отслеживаемых объёмах производства и услуг связаны с тем, что снова растут теневой и серый сектора экономики, а также степень её офшоризации. К тому же позиции рубля, который многим уже начинает казаться чересчур укрепившимся, вполне могут быть подорваны изнутри.Не так давно Банк России сообщил о том, что готовит самое существенное за последние годы снижение ключевой ставки. И что бы там ни говорили чиновники и эксперты по поводу того, что ключевая ставка уже давно мало что определяет в реальных финансах, это неизбежно приведёт к резкому удешевлению кредитных ресурсов в стране. Банковский сектор по этому поводу может грустить сколько угодно, доходность и привлекательность ОФЗ, конечно, упадёт, но реальному сектору экономики и простым гражданам от снижения стоимости кредита, безусловно, станет полегче.Однако со ставкой в ЦБ разбираться будут чуть позже, а сейчас многие с тревогой ждут заседания по монетарной политике Центробанка РФ, которое намечено на пятницу 26 июля. Ряд экспертов не исключает, что его итоги станут своеобразным сигналом к тому, чтобы рубль развернулся в сторону снижения валютного курса. Но тех, кто сегодня весьма активно инвестирует в рублёвые активы, может ждать разочарование.Очередным серьёзным риском для российской валюты может стать мера, которую в наших финансовых институтах частенько называют технической. Речь о пресловутом «бюджетном правиле», которое отсекает избыточные нефтегазовые доходы. И хотя 26 июля планка отсечения вряд ли будет повышена, если в ЦБ только намекнут на то, что это возможно, рубль сразу может потерять уже не доли, а целые проценты по курсу.При этом активные покупки валюты со стороны Банка России продолжают сдерживать набранные рублём темпы укрепления к доллару. Вплоть до курсовой отметки в 60 рублей. Дальше укрепиться рублю вряд ли удастся. Главное, что у Центробанка по-прежнему развязаны руки для покупки валюты для Минфина. ЦБ РФ вообще сейчас фактически оказался в несколько странной ситуации, когда своими же руками должен опровергать собственное решение об ослаблении валютного контроля.По мнению оппозиционно настроенных аналитиков, такое решение будто бы может вовсе лишить российский бюджет долларовых поступлений. Но внутри страны рубль и дальше останется востребованным, а иначе получить не самый дорогой рубль за доллар тем же экспортёрам достаточно трудно.И всё же есть те, кто предрекает нашей валюте к концу года падение до отметки 69 рублей за доллар. И если бы этот курс рублю назначил кто-то другой, а не лучший прогнозист по версии Bloomberg валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый, можно было бы не волноваться. Но если раньше Косатый абсолютно точно предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года, то сейчас он стал пессимистом относительно перспектив российской валюты.Интересно, что свой плохой прогноз польский эксперт связывает как раз с перспективой сильного снижения ставки Центробанка. Сейчас высокая ставка ЦБ РФ (7,50% годовых) поддерживает интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам, а при её снижении надо ждать оттока иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ).— заявил Bloomberg Косатый.В июне 2019 года объём вложений иностранных инвесторов в российские облигации достиг, по данным ЦБг 30%. Если под давлением новых санкций США инвесторы начнут массово сбрасывать наши ОФЗ, ситуация может сложиться так, что на них просто нет найдётся покупателей. При таком локальном дефолте спасти может только согласованная скупка ценных бумаг по дешёвке со стороны крупнейших российских банков, вынужденных в таком случае пойти на нарушение всех высоких нормативов ЦБ РФ.Вообще-то, пока среди аналитиков те, кто настроен по отношению к рублю оптимистично, остаются в большинстве. Пусть и с небольшим перевесом. А вот в отношении доллара у большинства настрой достаточно пессимистичный. Холодное примирение с Китаем снова загоняет американскую внешнюю торговлю в тупик – она снова не в силах покрывать отрицательный баланс, и другого варианта, кроме игры против доллара, у ФРС США просто не остаётся.Нельзя исключать, что в том самом большинстве пессимистов немало тех, кто сетует на плохие перспективы американской валюты совершенно осознанно. И даже не бесплатно. Впрочем, начинающаяся неделя может оказаться совсем не простой не только для рубля, но и для доллара.Уже в среду 24 июля станут известны первые данные о том, в какую сторону меняется внешнеторговый баланс в США. Публикуемые цифры могут стать еще одной точкой для построения графика, который покажет, насколько величина избыточного укрепления доллара зависит от реальных перспектив победы в торговых войнах Трампа.В пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за второй квартал, которые наверняка будут восприниматься в том же ключе. Но самая ожидаемая в конце июля информация – это данные полугодовой финансовой отчётности крупнейших корпораций, в большинстве своём транснациональных. Они-то в торговых войнах, затеянных Трампом, преспокойно себе находятся сразу по обе стороны фронта.Особенно комфортно себя чувствуют в этом отношении лидеры IT-индустрии и связанных с ней отраслей. Вспомните ситуацию с Huawei, вроде бы однозначно китайской. Но она оказалась настолько завязана на все остальные IT-корпорации, что, ударив по ней, администрация Трампа попала в положение той самой унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.Транснациональные гиганты успешно оперируют всеми возможными валютами с минимальными ограничениями, и тот факт, что по всем признакам зависимость доллара к другим валютам будет только усиливаться, их вообще мало волнует. Даже криптовалюты они давно превратили в сетевые суррогаты всё того же доллара, о чём можно судить хотя бы по предложениям покупки продажи биткоина и иже с ним в интернете. Минимальная маржа, курс, неизменно выраженный в долларах, наименьшие комиссионные, и практически никакой бюрократии. Нужны ещё какие-то доказательства?Тем не менее, сигнал к тому, чтобы курсовая коррекция «зелёного» возобновилась, точнее, продолжилась, кажется, будет вот-вот подан. Но это случится только при очень плохих показателях корпоративной отчётности. При всех остальных сценариях, а наиболее вероятным сейчас считается умеренно негативный, ничего кардинально меняться не будет. И настоящего отката доллара кому-то снова придётся ждать. Быть может, даже очень долго.Но в принципе администрация Трампа вместе с ФРС, кажется, именно того и добиваются, чтобы доллар хоть раз откатился достаточно сильно. Не зря же глава Федрезерва Джером Пауэлл с завидной регулярностью делает вполне «прозрачные намёки» на то, что американская валюта сильно перегрета. Тем не менее, у доллара при любых раскладах, похоже, не получится сильно снизиться. Начать с того, что все угрозы европейцев и ОПЕК отказаться от расчётов за нефть и газ в долларах так и остаются угрозами. И дело даже не в том, что можно нарваться на санкции.Выгоды слишком уж сомнительны, а претензии на какую-то независимость явно не оправданы. Ну а расходы, которые могут потребоваться для воплощения такой идеи в жизнь, вряд ли могут сравниться с призрачной прибылью, которая к тому же будет не прямой, а косвенной. Понятно, что на помощь доллару тут же поспешат многочисленные покупатели американского оружия, латиноамериканские сателлиты, и конечно же, наркомафия. А самое главное, что первым, кто будет негласно, но целеустремлённо работать на то, чтобы доллар не падал, будет Китай.КПК на своих пленумах и конференциях продолжит клеймить империалистов и тиражировать доклады о победе в торговой войне с «негодяем Трампом и его кликой». А Народный банк Китая тем временем тихо прикупит ровно столько долларов, сколько понадобится для сохранения приемлемого баланса как во внешней торговле, так и в бюджете. А в случае чего можно будет и заключить пару десятков долгосрочных соглашений со странами ОПЕК и Россией на будущие поставки нефти и газа. Разумеется, не в юанях и рублях, а в долларах. И это, конечно, опять поддержит российский рубль. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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