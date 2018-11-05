Рубль и юань против Трампа: США могут дестабилизировать рынок нефти

В аппарате кабмина России рассказали об опасности, исходящей от президента США Дональда Трампа.

Действия команды президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на политической арене мира могут дестабилизировать нефтяной рынок. Об этом журналистам заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Сергей Приходько.

В частности, речь идет об угрозе для сделки ОПЕК+, которая позволила избежать нового витка роста цен. Несмотря на это, Москва укрепляет сотрудничество с Пекином, обогнав Саудовскую Аравию в списке основных поставщиков черного топлива для Китая.

При этом обе стороны заинтересованы в противодействии санкциями Вашингтона. В частности, речь идет о создании системы трансграничных расчетов с использованием национальных волют (рубль и юань).

«Эти меры повысят статус национальных валют», - подчеркнул Приходько, комментируя меры по борьбе с давлением со стороны Белого дома*.

Напомним, ранее стало известно о том, что США готовы 5 ноября расширить санкции против Ирана, который является крупным поставщиком нефти. Под ударом должны оказаться несколько сотен компаний и людей.

* ТАСС