Рубль и пряник: за завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом

Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре. Законопроект готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. Депутаты считают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ очень актуальна для многих российских регионов. Однако эксперты отмечают, что один закон ситуацию в отрасли вряд ли изменит, и правительству лучше поработать над повышением доходов россиян.

Оправданные санкции

Законопроект поручено подготовить Минстрою, который представит его в кабмин уже в марте этого года, а в сентябре в соответствии с планом законопроектной деятельности правительства (есть у «Известий»} он будет внесён в Госдуму. В настоящее время отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций в Кодексе не установлено. В Минстрое оперативно уточнить «Известиям» возможный размер шртафов не смогли.

— Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно, — поддержала кабмин глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. — Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более, сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие кампании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал инициативу кабмина нужной и актуальной.

— Речь идёт о том, что ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счёт граждан. Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправдано, — заявил «Известиям» парламентарий.

В ЛДПР также готовы поддержать инициативу правительства.

— Мы разделяем негатив в обществе в отношении ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, которые очевидно сегодня завышают тарифы. Для того, чтобы установить их объективную цену нужно проводить независимые экспертные проверки, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

По его словам, в России была общественная организация, которая пыталась это сделать в ряде регионов, но в итоге всё закончилось ничем. Не обладают всей полнотой полномочий, как считает Нилов, региональные комиссии по тарифам, а прокуратура проводит проверки выборочно. Поэтому ЛДПР поддержит любые меры, чтобы навести порядок, заявил депутат.

— Это давно надо было сделать, потому что ресурсоснабжающие организации заинтересованы в высоких ценах на услуги ЖКХ, которые зачастую неоправданны. Хотя сами эти организации, как правило перекладывают ответственность на компании, которые поставляют им топливо или электричество, — заметил и первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

По его словам, сегодня цены в этой отрасли нуждаются в более комплексном регулировании, чтобы никто в итоге не оказался в проигрыше.

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, коммунист Николай Харитонов заявил «Известиям», что его фракция поддержит любой законопроект правительства, который направлен на защиту потребителя услуг ЖКХ.

Серьёзная проблема

В ФАС комментарий «Известиям» дать не смогли, порекомендовав обратиться в Минстрой. Хотя ранее в ведомстве заявляли, что россияне переплачивают за стоимость услуг ЖКХ в два раза. Об этом глава антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил в одном из интервью в начале 2019 года. В пример он привел повышение стоимости потребления воды, которая в ряде регионов различалась в 54 раза. Тогда ФАС был намерен внести законопроект об основах тарифного регулирования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков



В марте 2019 года Госдума на пленарном заседании дала протокольное поручение своим профильным комитетам запросить правительство и антимонопольную службу о мерах в связи с необоснованным завышением тарифов на услуги ЖКХ. А в июле по поводу завышения тарифов к ФАС обратился уже Владимир Путин. Если бы работа по их регулированию была завершена, люди бы на это не жаловались, сказал президент Игорю Артемьеву, который отрапортовал главе государства о решении проблемы.

В прошлом году тарифы ЖКХ повышались дважды — в январе на 1,7% и в июле на 2,4%. Также помимо холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, в них появилась новая строчка оплаты — вывоз мусора. С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%.

Однако эксперты считают, что одним законопроектом ситуацию в отрасли ЖКХ не исправить.

— На фоне стагнации доходов граждан, конечно, это очень серьёзная проблема. Но газ, железо для труб, специальная техника — из-за инфляции всё каждый год дорожает. Поэтому стоимость услуг ЖКХ повышаются. Хотя, на мой взгляд, основная причина их удорожания это низкая эффективность самой отрасли, которая была полностью брошена в 90-ые годы, — пояснил «Известиям» член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький.

По его словам, сегодня в сфере ЖКХ Россия на 70% пользуется наследием СССР, а любая модернизация этой сферы требует либо государственных, либо частных вложений.