Рубль 2022 - прогноз провальный. Шафран указала, кто играет на руку США

Шафран прямо назвала тех, из-за кого рубль в начале 2022 года занял второе место среди самых худших мировых валют. "Америка считает себя непобедимой в том числе и потому, что чиновники экономического блока правительства и функционеры Банка России помогают США стать сильнее за наш счёт", - считает ведущая.

Рубль с начала 2022 года занял "почётное" второе место среди самых худших мировых валют, пишет ведущая Анна Шафран. Она винит в этом руководство Банка России и Минфина, которые продолжают скупать доллары США.

Шафран указывает, что величина золотовалютных резервов Банка России достигла сегодня 630 миллиардов долларов, что эквивалентно 48 триллионам рублей по текущему курсу доллар/рубль. При этом денежная база России всего лишь чуть больше 14 триллионов рублей. То есть величины просто несопоставимы.

Америка считает себя непобедимой в том числе и потому, что чиновники экономического блока правительства и функционеры Банка России помогают США стать сильнее за наш счёт,

- написала Шафран по этому поводу в своём Telegram-канале.

В этой связи она задалась вопросом, почему чиновники финансового блока России до сих пор не признаны иноагентами.