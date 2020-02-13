«Рубикон» пройден: что известно о слежке США и Германии за перепиской более чем в 120 странах

Американские и немецкие спецслужбы десятки лет мониторили секретную переписку более чем в 120 государствах. Как сообщают The Washington Post и ZDF, в рамках операции «Рубикон» Вашингтон и Берлин получали информацию через предусмотренные уязвимости в шифровальном оборудовании швейцарской компании Crypto AG, которое закупали многие страны мира. При этом СССР и Китай не сотрудничали с Crypto, пользуясь собственным оборудованием.

Спецслужбы США и Германии в течение нескольких десятилетий следили за секретной перепиской более чем в 120 странах, которая велась с помощью шифровальных аппаратов швейцарской компании Crypto AG, утверждают издание The Washington Post и немецкий телеканал ZDF. Они ссылаются на данные о засекреченной операции ЦРУ «Рубикон».

Из материалов следует, что Crypto AG сотрудничала с разведками США и Германии. Швейцарская компания оставляла «дыры» в коде шифрования аппаратов, которые у неё с середины ХХ века закупали десятки стран. Таким образом, ЦРУ совместно с немецкой внешней разведкой (БНД) получало доступ к военной и дипломатической переписке иностранных государств.

Сообщается, что США и их союзники в течение многих лет пользовались секретами других стран. Однако доступа к секретной информации Китая и СССР у американской разведки не было, так как соцстраны не пользовались продукцией Crypto AG.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с RT отметил, что тема американской слежки за другими странами сама по себе не нова.

«Это очередное подтверждение того, что для Вашингтона запретных тем нет и понятия каких-то союзнических взаимоотношений тоже не существует. У них есть национальные интересы, они полностью контролируют спецслужбы Западной Европы, достаточно активно с ними взаимодействуют с точки зрения получения разведданных и осуществления контроля за политиками», — отметил эксперт.

По его словам, сюрпризом эта информация стала, возможно, только для Швейцарии.

AFP

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Напомним, ранее швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на Министерство обороны страны сообщила, что Берн проведёт собственное расследование, чтобы выяснить роль швейцарской компании в шпионском скандале. Расследование поручено бывшему федеральному судье Никлаусу Оберхольцеру.

Нарушение международного права

Мониторинг коммуникаций других стран является нарушением международного права, потому что каждая страна имеет право на суверенитет, пояснил RT юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин. По его словам, если факты слежки подтвердятся, в теории можно было бы привлечь США к ответу как страну — организатора незаконной деятельности.

«США не признают решений Международного уголовного суда. Это было сделано, чтобы солдаты США не были привлечены за те преступления, которые они совершают в других государствах», — сказал Ванин.

Как отметил юрист, наказать конкретных чиновников, потенциально причастных к этому делу, можно, только приняв решение на уровне государства. На международном же уровне существуют другие способы.

«Можно наказать их (США. — RT) тем оружием, которое сами США и та же Швейцария признают эффективным, в частности механизм санкций в отношении государств либо организаций и физических лиц. Если будут установлены конкретные должностные лица, на них возможно наложить санкции», — заключил эксперт.

По словам Ванина, новые сообщения о слежке со стороны США являются «продолжением тех разоблачений, которые были сделаны Ассанжем и Сноуденом».

Сам Сноуден уже прокомментировал публикации в своём микроблоге в Twitter.

Reuters

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«Журналистам, которые подхватят тему этой статьи, следует рассмотреть животрепещущий вопрос, который в The Washington Post каким-то необъяснимым образом не затронули: как разведсообщество (США. — RT) перешло от саботажа зашифрованных коммуникаций с помощью иностранных посредников к коррумпированию американских компаний вроде RSA», — написал Сноуден.

Он сослался на материалы, опубликованные Reuters в декабре 2013 года. В статье сообщается, что АНБ и компания RSA, занимающаяся внедрением используемого во многих компьютерных продуктах криптографического алгоритма, заключили секретный договор на $10 млн. Таким образом, RSA, так же как когда-то Crypto AG, оставляла «чёрный ход» в своей продукции для того, чтобы у спецслужб был доступ к зашифрованным данным.

По оценке генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, Вашингтон давно применяет практику слежения и для него уже не существует никаких барьеров.

«Экспансия США в разведывательной сфере зашкаливает. Новые технологии, которые позволяют более эффективно получать доступ, активно используются. А многие технологии просто разрабатываются для этого», — подчеркнул он.

Михайлов отметил, что от слежки США не защищены даже первые лица государств, и напомнил о деле, связанном с прослушкой мобильного телефона Ангелы Меркель. Сведения об этом были опубликованы WikiLeaks в 2015 году. По данным разоблачителей, слежка за немецкими лидерами велась ещё со времён Герхарда Шрёдера и Гельмута Коля.