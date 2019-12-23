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«Рубеж противовоздушной обороны»: какими возможностями обладает новый российский комплекс С-350 «Витязь»
23 декабря 2019, 21:39 • 104 • В России
Минобороны России получило первый комплект системы противовоздушной обороны С-350 «Витязь». Об этом сообщили в пресс-службе производителя комплекса — концерна «Алмаз-Антей». «Витязь» предназначен для защиты от аэродинамических и баллистических целей и способен одновременно отражать воздушные удары на разных высотах. Эксперты отмечают, что, заменив в войсках комплексы С-300, «Витязь» существенно повысит обороноспособность России, а в перспективе станет востребованным экспортным изделием.
Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2013» РИА Новости © Рамиль Ситдиков
Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны России первый зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе концерна. Торжественная церемония прошла накануне, 22 декабря, на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.
«Техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облёты с сопровождением реальных воздушных целей. Приёмо-сдаточные испытания прошли успешно», — приводит сообщение концерна РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу в июне 2019 года сообщил о завершении разработки С-350 «Витязь».
«Витязь» является зенитным ракетным комплексом средней дальности, предназначенным для борьбы со всеми видами существующих и перспективных воздушных целей — авиации, крылатых и баллистических ракет, а также малозаметных объектов вроде беспилотных летательных аппаратов.
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Замена С-300
Создание «Витязя» началось в 1990-х годах с целью замены отдельных модификаций С-300, находящихся на вооружении российской армии. Первые концептуальные модели С-350 были продемонстрированы на Международном авиакосмическом салоне — МАКС-1999 в Жуковском. При этом прототип «Витязя» впервые показали 19 июня 2013 года на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге.
Комплекс представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля Брянского автомобильного завода колёсных тягачей. При этом для работы в условиях бездорожья «Витязь» может получить гусеничную платформу.
В боекомплект комплекса входят ракеты средней и малой дальности 9М100, 9М96/9М96М, 9М96Е2, разработанные Машиностроительным конструкторским бюро «Факел», которое входит в концерн «Алмаз-Антей».
Согласно заявленным характеристикам, С-350 сможет одновременно поражать 16 аэродинамических (авиационная техника) и 12 баллистических (ракеты) целей. Дальность поражения — от 1,5 до 60 км, высота поражения — от 5 м до 30 км.
C-350 максимально автоматизирован. Боевой расчёт машины управления состоит из трёх человек и отвечает только за подготовку комплекса к пуску и отдачу команды на поражение цели. Поиск и сопровождение цели комплекс осуществляет самостоятельно. При этом приведение «Витязя» в боевое положение занимает около пяти минут.
Помимо пусковых установок, в состав комплекса входят пункт боевого управления 50К6 и машины с многофункциональной радиолокационной станцией 50Н6. РЛС находится отдельно от пункта управления на тот случай, если противник применит ракету, которая наводится на излучение радара ЗРК.
В разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что уникальные характеристики комплекса С-350 «Витязь» позволят ему поражать баллистические цели по принципу прямого попадания.
«В США комплексы Patriot и AEGIS способны поражать в космосе баллистические цели, но стрелять по аэродинамическим целям они не могут, в то время как комплекс С-350 «Витязь» обладает такими возможностями», — подчеркнул эксперт.
Юрий Кнутов добавил, что «Витязь» по своим характеристикам значительно превосходит стоящие на вооружении комплексы С-300 (в частности, по количеству одновременно поражаемых целей).
«Важно, что у комплекса «Витязь» улучшен радиолокатор, который позволяет видеть цели, изготовленные по технологии «стелс». Комплекс способен поражать крылатые ракеты, все типы аэродинамических целей и частично гиперзвуковых. Важно, что данный комплекс дешевле С-400, благодаря этому он должен стать массовым комплексом в войсках ВКО», — отметил военный эксперт.
Морская унификация
Совместно с С-350 «Витязь» конструкторы концерна «Алмаз-Антей» разработали новейший корабельный комплекс ПВО «Полимент-Редут». Обе системы унифицированы, что предполагает производство однотипных элементов конструкций, узлов, агрегатов, систем, пусковых установок и боеприпасов, которыми оснащаются различные системы вооружения. Военные эксперты отмечают, что такой подход позволяет экономить значительные средства на организации серийного производства, а также совершенствовать эксплуатационные характеристики ЗРК.
«Полимент-Редут» предназначен для защиты эсминцев, фрегатов и корветов ВМФ от воздушного нападения. В настоящее время «Полимент-Редут» установлен на фрегате «Адмирал Горшков» и корвете «Сообразительный».
Комплекс способен поражать авиацию, крылатые и противокорабельные ракеты противника на дальности до 150 км. Морской комплекс «Полимент-Редут» оснащён ракетами 9М100, 9М96 и 9М96Д.
Кроме того, разработчики комплекса заявляют, что в ближайшие годы для унифицированных ЗРК будет разработана новая сверхдальняя зенитная управляемая ракета на базе боеприпаса 40Н6 для систем С-400 и С-500. Этот новый снаряд позволит ЗРК осуществлять перехват воздушных целей на дистанции до 400 км.
Комплекс С-350 точно так же, как и его предшественник С-300, аналогов за рубежом не имеет, подчеркнул в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Безусловно, «Витязь» укрепит обороноспособность России. У Москвы уже есть более мощный комплекс С-400, а ещё на вооружение скоро будет принят новейший комплекс С-500. Но С-350 — это один из элементов системы, один из рубежей противовоздушной обороны», — пояснил эксперт.
Кроме того, можно предположить, что «Витязь» станет успешным экспортным образцом, в особенности для стран, которых не могут себе позволить другие образцы российского ПВО.
Такую оценку С-350 разделяет и Юрий Кнутов, который предположил, что экспортные модификации «Витязя» могут быть представлены на параде по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
«Комплекс однозначно в будущем станет экспортным изделием. Есть его экспортная версия С-350Е «Витязь», которая может быть показана на параде в честь 9 Мая в 2020 году», — заключил эксперт.
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