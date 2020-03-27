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Рубеж космической обороны: как проходят испытания элементов новейших российских комплексов С-500
27 марта 2020, 15:30 • 43 • В России
В России завершаются испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500: пусковой установки, локаторов, шасси и других компонентов. Об этом сообщил генеральный директор Конструкторского бюро специального машиностроения Владимир Долбенков. Как ранее заявлял заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, в текущем году планируется начать предварительные испытания всей системы. С точки зрения аналитиков, С-500 будет существенно превосходить своих предшественников и современные зарубежные аналоги. Эксперты отмечают, что новейший комплекс существенно повысит обороноспособность российских Вооружённых сил.
Запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото. РИА Новости © Сергей Пивоваров
В России завершаются испытания отдельных элементов зенитно-ракетного комплекса нового поколения С-500. Об этом сообщил гендиректор Конструкторского бюро специального машиностроения (КБСМ) Владимир Долбенков. Это предприятие входит в концерн «Алмаз-Антей», который является главным разработчиком ЗРК.
«Также в интересах войск ПВО-ПРО специалисты предприятия создали агрегаты мобильной зенитно-ракетной системы новейшего поколения «Триумфатор-М». В рамках данной темы разработаны и завершаются испытания агрегатов зенитно-ракетной системы: пусковая установка, составные части многофункционального локатора и локатора ПРО, оборудованное шасси для пункта боевого управления, транспортные агрегаты для радиолокационной системы дальнего обнаружения», — приводит слова Долбенкова журнал «Оборона России».
Напомним, что на форуме «Армия-2019» вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что поэтапные тесты с проведением пусков новых ракет для ЗРК прошли успешно.
«Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы. В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы», — подчёркивал Борисов.
О том, что войска могут скоро получить новый комплекс, упомянул и заместитель министра обороны РФ Сергей Криворучко. В своей статье «Путь в новое десятилетие», опубликованной в журнале концерна «Радиоэлектронные технологии» в феврале, он сообщил, что в 2019 году состоялись успешные испытания новых ракет для комплекса и выразил уверенность, что новый ЗРК будет готов к поставкам уже в текущем году.
Секрет «Триумфа»
С-500 «Триумфатор-М» (по другой версии «Прометей») — зенитно-ракетный комплекс пятого поколения, обладающий возможностями заатмосферного перехвата баллистических целей.
Точные тактико-технические характеристики комплекса пока не раскрыты, однако о некоторых его особенностях говорил первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин, назвав «Прометей» принципиально новым поколением ЗРК. В частности, одним из основных преимуществ системы станут локаторы, построенные на основе активных фазированных антенных решёток, в которых отсутствует передающее устройство, а сигнал формируется самой антенной.
«В её составе имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30—40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надёжность, а также на безопасность эксплуатации. Активные фазированные решётки также позволяют получить более значительные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов. Существенно выше и быстродействие антенны», — рассказал конструктор в интервью РИА Новости.
По словам Друзина, подобные технологии, применяемые при конструировании системы обнаружения, позволят C-500 существенно расширить свой типаж целей.
«Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», — отметил Друзин.
По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, новые радиолокационные станции станут главным преимуществом оружия.
Испытания нового комплекса проводятся поэтапно, поскольку ЗРК С-500 представляет собой сложную систему, объединяющую множество элементов, пояснил Литовкин.
«Он состоит из разных частей: это и пусковые установки, и сами ракеты различного назначения, это радиолокационные станции, станции разведки, обнаружения, сопровождения, наведения, электронно-вычислительные комплексы, системы технического обслуживания и т.д. Один дивизион — это 30—35 машин со всеми входящими в них элементами. Поэтому всё создаётся не сразу: что-то опережает, что-то по графикам чуть-чуть отстаёт. Но в общем разработка идёт в плановом порядке», — добавил эксперт.
«Ответ на возможные вызовы»
Первые упоминания о проекте С-500 датируются 2002 годом, а разработка на концептуальной стадии началась в 2004-м. Опытно-конструкторские работы стартовали в 2007 году, а первые испытания сверхдальних ракет проводились с 2009 года.
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Как отмечали в иностранной прессе, С-500 выгодно отличается от зарубежных конкурентов тем, что комплекс состоит из двух систем с индивидуальными ракетами и аппаратной частью. Первая система отвечает за перехват баллистических ракет, а вторая работает по аэродинамическим целям (самолёты, вертолёты и т.д.), что позволяет совместить в одном комплексе элементы ПРО и ПВО.
В то же время, например, система THAAD компании Lockheed Martin из США оснащена лишь одним видом противоракет, осуществляющих перехват баллистических целей. При этом американские СМИ утверждали, что вероятность поражения баллистической ракеты у THAAD невысока. Также, по словам журналистов, у этого комплекса возникают проблемы при борьбе с аэродинамическими низколетящими целями.
Согласно предположениям в открытых источниках, радиус поражения С-500 будет составлять около 600 км. При этом система сможет одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, включая боевые блоки гиперзвуковых ракет. Если эти данные окажутся верны, то C-500 будет стоять на ступень выше американских THAAD и Patriot PAC-3, отмечают аналитики.
Как подчеркнул в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков, С-500 выступает своего рода связующим звеном между комплексами противовоздушной обороны и противоракетной обороны.
Он добавляет, что, как оружие пятого поколения, С-500 будет существенно превосходить своих предшественников.
«Он должен быть лучше по дальности обнаружения, по скорости, высоте и дальности поражения цели. То есть по всем характеристикам будет превосходить комплекс С-400. Нам надо понимать, что комплекс С-500 будет бороться с наиболее важными воздушно-космическими целями. Как со стандартными баллистическими ракетами, так и с ракетами или целями, которые используют технологию гиперзвука», — пояснил эксперт.
Безусловно, это повысит обороноспособность не только Вооружённых сил РФ в целом, но и воздушно-космической обороны, резюмировал Алексей Леонков.
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