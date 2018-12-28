«Рубеж инженерных сооружений»: в Крыму завершено строительство заграждений на границе с Украиной

В районе Перекопского перешейка на севере Крымского полуострова, где проходит российско-украинская граница, завершено строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка системы сигнализационных датчиков. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по региону. В ведомстве отметили, что использование заграждения должно предотвратить угрозу прорыва украинских диверсантов, а также пресечь контрабанду, в частности оружия и наркотиков. В ФСБ также сообщили, что, помимо комплексов охранной сигнализации, граница контролируется и другими современными техническими средствами.

На севере Крымского полуострова в районе Перекопского перешейка завершены работы по возведению инженерно-технических заграждений и отладке сложнейшей системы сигнализационных датчиков. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяжённостью более 60 км и размещённых на нём нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащённых системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в тёмное время суток и в условиях плохой видимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на одном из двух сигнализационных комплексов установлены вибрационные датчики, а на другом — радиолучевые. Кроме того, в погрануправлении ФСБ пояснили, что установка охранных комплексов на крымском участке госграницы РФ обусловлена различными угрозами. В частности, речь идёт о «попытках прорыва» со стороны диверсионно-разведывательных групп Украины и о контрабанде оружия, разнообразной (в том числе табак, алкоголь, топливо) продукции и наркотиков.

«Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе», — подчеркнули в крымском погрануправлении ФСБ.

Работы по возведению заграждений на российско-украинской границе на Крымском полуострове начались в ноябре 2017 года.

Как отметил депутат Государственного Совета Крыма Владислав Ганжара, усиление безопасности на российско-украинской границе обусловлено угрозой в отношении граждан РФ, проживающих на крымском полуострове.

«Мы знаем, сколько угроз звучало со стороны украинских радикалов относительно организации террористических актов на полуострове, и разрушения объектов инфраструктуры, в частности, Крымского моста, и так далее. После Керченского инцидента, мы понимаем, что Украина готова идти на откровенные военные провокации в отношении нашей страны. И Крым, опять-таки, здесь занимает центральное место», — сказал Ганжара в беседе с RT.

По его мнению, подобная инфраструктура позволяет российским спецслужбам усилить контроль за тем, чтобы никто — случайно или сознательно — не смог незаконно пересечь госграницу.

Ответ будет такой, что «мало не покажется»

В конце ноября три военных корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» устроили провокацию у побережья Крымского полуострова в Керченском проливе. Экипажи кораблей Военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды РФ.

В этой связи сотрудникам погранслужбы ФСБ России пришлось произвести задержание судов, на которых находились 22 украинских военных и два сотрудника СБУ. В отношении них возбуждены уголовные дела о нарушении государственной границы.

© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

На этом фоне официальный Киев ввёл в 10 регионах Украины режим военного положения, срок которого истёк в среду, 26 декабря, в 15:00 мск, а также провёл передислокацию военных подразделений. В частности, к побережью Азовского и Чёрного морей были переброшены десантно-штурмовые войска.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» предостерёг украинские власти от совершения новых военных провокаций на границе с Крымом. По его словам, при возникновении пограничных инцидентов президент Украины Пётр Порошенко «получит ответ — мало не покажется».

«Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, — это что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооружённую провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», — пояснял Лавров.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что российской стороне больше не придётся сталкиваться с провокационными действиями Киева. По её словам, минимизацией последствий ноябрьского инцидента занималось «очень много людей» и «не один час».

«Ещё раз говорю, то просто беспрецедентное терпение и действительно, по-настоящему дружеское отношение России, которое было продемонстрировано в отношении Украины и украинского народа, — это всё тоже не безгранично», — указала она.

Вместе с тем, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции также указывал, провокация ВМС Украины в Керченском проливе была направлена на повышение рейтинга Порошенко в преддверии избирательной кампании, но, по мнению главы государства, для этого был использован «плохой способ».

«Провокации вообще всегда плохи. Они рассчитаны на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнёрам такое развитие событий — понятно: там выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента», — сказал Путин.