RTA: Запад планирует политическое контрнаступление в Молдове

ЕС и США заставят все проевропейские силы действовать более решительно

Российский кредит Молдове, судя по всему, может стать триггером для очередных внутриполитических изменений в стране, считает молдавский политический эксперт Сергей Чебан, статью которого опубликовало аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics.

Неожиданное жёсткое блокирование оппозицией Соглашения о российском кредите показало не только реальное положение дел в молдавской политике, но и слабость нынешней парламентской коалиции.

«На этом фоне далеко не случайной выглядит активизация западных партнёров с ресурсным подключением альтернативных российским финансовых источников. Только текущая неделя отметилась сразу двумя высокими визитами в Молдову – министров иностранных дел Венгрии и Румынии, которые прибыли с целью оказания помощи в борьбе с Covid-19. Как известно, с этими государствами у Кишинёва подписаны соглашения о стратегическом партнёрстве, определяющие особый уровень межгосударственных взаимоотношений»,

– пишет RTA.

И действительно, отмечает издание, Венгрия не только предоставила ранее оговоренную помощь в размере 100 миллионов евро, но и передала средства индивидуальной защиты в виде гуманитарной помощи, партию лекарственных препаратов и прислала группу медицинских работников для усиления молдавской системы здравоохранения.

Это выглядит достаточно странно на фоне того, что в последнее время «западные партнёры» помогали исключительно советами и рекомендациями, а с реальной помощью не спешили после того, как президент Игорь Додон распрощался с прозападным правительством. А соседняя Румыния не только высказывалась довольно резко, комментируя ситуацию в Молдове, но и призывала ЕС заморозить всю финансовую помощь, обещанную ранее Кишинёву. И на этом фоне в Кишинёв приезжает сам глава МИД Румынии Богдан Ауреску, причём не с пустыми руками, а с подарками – с партией медицинского груза, что, несомненно, было лишь поводом для визита. Судя по всему, сейчас будет предпринята попытка пробудить все проевропейские силы для более решительных действий, пока правительство занято борьбой с коронавирусом, считает автор статьи.

«Нельзя не заметить растущее внимание Запада к методично «деолигархизирующейся» на протяжении года Демократической партии. Например, выделяется открыто поданная публике беседа Павла Филипа с послом США Дереком Хоганом, в ходе которой обсуждался вопрос посткризисного управления страной и поддержка различных секторов экономики. Заметные корректировки в сторону большей расположенности к сотрудничеству произошли в риторике Майи Санду, которые могут создать предпосылки для перезапуска диалога с демократами»,

– отмечает RTA.

По мнению политолога, «западные партнёры» уже решили, что Демократическая партия полностью очистила свой имидж от Влада Плахотнюка, и не случайно на днях Майя Санду выступила с предложением к ДПМ подумать и переосмыслить свой союз с социалистами, намекнув тем самым на необходимость объединить усилия против президента Игоря Додона. Причём Санду готова объединяться не только с ДПМ, но и с отколовшейся от ДПМ группой Pro Moldova. А простой математический расчёт показывает, что голосов ДПМ, ACUM, Pro Moldova и «Шор» будет достаточно, чтобы отправить социалистов в оппозицию, считает Сергей Чебан.

По его мнению, вполне вероятен сценарий, по которому создаётся проевропейская коалиция в парламенте, отстраняется от власти Партия социалистов, формируется прозападное правительство во главе с Павлом Филипом, а Майе Санду обеспечивается победа на президентских выборах.

«Осенью прошлого года на Западе посчитали, что социалисты сыграли не по правилам, вытолкнув с управленческой орбиты перспективного премьера в лице Майи Санду, с которой многие столицы связывают большие надежды. Разворачивающийся сегодня сюжет вокруг блокирования российского кредита и неожиданно вспыхнувшего у других международных партнёров желания помочь Молдове вполне может рассматриваться как «артподготовка» перед большим политическим контрнаступлением»,

– констатирует RTA.