RTA: Запад не уверен в своей победе на выборах в Молдавии

«В оставшееся до даты голосования время мы увидим ещё не одну попытку переломить ход событий»

«Западные партнёры Кишинёва действуют на грани фола, боясь упустить лидерство «своих» политических сил в Молдове на грядущих выборах. Сегодня многим в республике победа проевропейских сил кажется неизбежной, но, если копнуть чуть глубже, ситуация уже не видится столь однозначной. Правый фланг рассеян, и PAS в нём смотрится одиноким флагманом среди поля обломков, которому вряд ли удастся выдержать дуэль с противником»,

– пишет интернет-издание Regional Trends Analytics.

По мнению автора статьи, молдавского аналитика Семёна Албу, у пропрезидентской партии PAS слишком мало шансов получить большинство в будущем парламенте, следовательно, договариваться прозападным политсилам необходимо уже сегодня, однако никаких признаков того, что подобные переговоры ведутся, нет.

У партии PAS есть потенциальные союзники, отмечает издание, это все унионистские партии, выступающие за объединение двух стран: Молдавии и Румынии. Вот только единства в лагере унионистов нет и не было, т. к. вместо одной политсилы, у которой был бы хоть какой-то шанс попасть в парламент, на выборы идут целых три партии: «Альянс за объединение румын», «Партия национального единства» и «Демократия дома». И это при том, что электорат этих партий малочислен и все они станут конкурентами друг другу. Сложно представить, что кто-то из них сможет пройти в будущий законодательный орган.

Есть ещё один потенциальный союзник партии Майи Санду – это партия его бывшего соратника Андрея Нэстасе «Платформа DA». И хотя Нэстасе готов возродить былой союз, Санду и слышать об этом не желает.

И последний претендент на роль союзника для партии PAS – лидер «Нашей партии» мэр Бельц Ренато Усатый, усложнивший сам себе жизнь тем, что решил идти на выборы не партией, а блоком имени самого себя, следовательно, ему необходимо набрать 7%, что кажется нереальным.

В итоге в парламент гарантированно попадут пропрезидентская PAS, блок коммунистов и социалистов и партия «Шор», уверен аналитик. И, скорее всего, правящую коалицию сформируют левые силы, то есть состав парламента не изменится.

«Разумеется, такой катастрофический результат западные партнёры категорически не приемлют, однако вполне осознают его реальность. Именно поэтому сейчас мы видим такое усиление активности США, ЕС и Румынии в нашем пространстве, порой даже пренебрежительное к государственному суверенитету Молдовы. Но до правил приличия дела уже никому нет – нужно любой ценой сформировать по итогам выборов верный политический режим»,

– считает Албу.

Сегодня у «западных партнёров» настоящий аврал – времени осталось мало, следует подключать все доступные ресурсы.

Делегация Евросоюза не устаёт посылать сигналы о преимуществах евроинтеграции, американский посол Дерек Хоган на месте корректирует поведение и риторику прозападных сил, попутно навещая ЦИК и прочие важные государственные структуры. А Брюссель даже пытается соблазнить 600-миллионной программой помощи. Поэтому и реакция на отказ увеличивать количество избирательных пунктов за рубежом была настолько неадекватной со стороны как президента, так и прозападных сил – ведь молдавская диаспора остаётся последней надеждой на получение необходимых голосов. Однако давление и угрозы в адрес членов ЦИК со стороны президента бьют по президентскому европейскому имиджу, хотя об имидже сегодня уже мало кто вспоминает – всё складывается совсем не так, как задумывалось, отмечает RTA .

«Победа вроде бы уже была в кармане, но из-за того, что президенту не удалось продавить идею досрочных выборов ещё в начале года, политические расклады вновь начали смещаться влево, а правый фланг так и не смог мобилизоваться должным образом. Поэтому нет сомнений в том, что в оставшееся до даты голосования время мы увидим ещё не одну попытку переломить ход событий и не допустить даже теоретической возможности для победы левоцентристских сил»,

– констатирует Regional Trends Analytics.