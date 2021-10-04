Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
В США заявили о развитии таинственной болезни: "Виновата Россия"
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уход...
Главная / Украина

RTA: Вооружая Кишинёв, США преследуют свои цели

04 октября 2021, 01:55  •  126 • Украина
Расходы на оборону в Молдавии за десять лет выросли в четыре раза
«Увеличение оборонного бюджета Молдовы, регулярное участие Национальной армии в учениях под эгидой НАТО, прямые поставки оружия из США и прочие интересные процессы в военной сфере наталкивают на очевидный вопрос: к чему готовят наши вооружённые силы?»,
– задаётся вопросом молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).
Издание отмечает, что после ухода США из Афганистана всё внимание Вашингтона переместилось в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, тем не менее, Европа будет ещё долго оставаться в сфере интересов Белого дома, цель которого вполне понятна – сплотить ЕС, чтобы эффективно сдерживать Россию. А значит, Черноморский регион ещё долгое время останется одной из важнейших геостратегических зон, и Молдавия, обладающая минимальным военным потенциалом, оказалась ценным активом для Запада. Именно поэтому вот уже на протяжении двадцати лет подразделения молдавской армии постоянно привлекаются к участию в военных учениях США и НАТО в Европе, причём с каждым годом такие учения проводятся всё чаще, подчёркивает RTA.
Дошло до того, что в 2012 году, несмотря на прописанный в конституции нейтралитет, Молдавия получила статус партнёра в рамках «Глобальный инициативы в области миротворческих операций». Эта «инициатива» была разработана в Госдепе и финансируется из-за океана, напоминает автор статьи Владимир Ротарь.
«Занимаются США и вопросами улучшения военной инфраструктуры Молдовы. Сотни тысяч долларов были вложены в модернизацию тренировочной базы в Бульбоаке, где были построены объекты «для отработки действий в условиях городской застройки». Решающий вклад делают Штаты и в приобретение нацармией военного снаряжения: с 2015 года через программу Foreign Military Financing оказывается ежегодная помощь в размере $12,75 млн долларов. На эти деньги закупаются, как не трудно догадаться, американское же снаряжение и оборудование»,
– пишет автор.
По его словам, укрепление молдавской армии происходит не только благодаря поддержке Вашингтона, но и под его непосредственным надзором, для чего в Минобороны Молдовы назначена советник-эксперт Карен Бонаби. Усилия США не пропали даром – в 2019 году Молдавия впервые появилась в рейтинге вооружённых сил мира Global Fire Power (GFP). А отношения с США и НАТО были объявлены основным приоритетом внешней политики Молдовы. Ротарь считает это вполне логичным – ведь новая власть в стране, по сути, и была создана при помощи Вашингтона.
Ну а на днях вся страна смогла увидеть начало нового этапа в военном сотрудничестве Молдавии и США. И этот новый этап ознаменовался поставкой американского вооружения прямо в аэропорт Кишинёва, отмечает Regional Trends Analytics.
Официально сообщалось, что эта поставка вооружения будет способствовать «увеличению возможностей и оперативной совместимости… в международных миротворческих операциях». Однако какое именно вооружение прибыло в Молдавию, держится в секрете, известно лишь, что за него придётся заплатить $5 млн. Да, это не подарок, и Молдавии придётся платить из своего нищенского бюджета – Вашингтон давно уже привык продавать своим союзникам устаревшее вооружение. Между тем расходы на оборону в самой Молдавии за последние десять лет выросли в четыре раза.
По мнению автора, Вашингтон преследует свои конкретные цели, среди которых – добиться определённого паритета с группировкой российских войск в Приднестровье, а также своим военным сотрудничеством окончательно вовлечь Молдавию в противостояние с Россией.
«Как видим, после окончания электоральных процессов власти вновь начинают раскручивать тему удаления российских войск из Приднестровья, трансформации миротворческой операции, а также утилизации российских складов вооружений, тем самым создавая платформу для полной ликвидации российского влияния и в республике в целом, и в левобережье в частности»,
– делает вывод RTA.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





126
Источник
Похожие новости
30 сентября 2021, 16:30
«МВ»: спецслужбы Украины готовы к провокациям в Молдове
30 сентября 2021, 07:20
Киев: Зеленский будет общаться с Путиным с наступательной позиции
02 октября 2021, 18:29
Молдавия не пропустила в Приднестровье российского миротворца
03 октября 2021, 01:25
Власти Молдовы готовы приобщать молдаван к «европейским ценностям»
02 октября 2021, 18:28
Витренко: Венгрия с «Газпромом» ударили по Украине «газовым оружием»
04 октября 2021, 02:30
У «покушения» на Шефира появилась еще одна версия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 16:30
Отвергнутый Байденом: выяснилась причина стремительного визита Эрдогана к Путину
30 сентября 2021, 14:40
Телеканал "Дом" наказали за карту с российским Крымом
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
30 сентября 2021, 12:50
Россия, "больше угля"! Газовый кризис вышел в Европе на новый уровень
30 сентября 2021, 14:40
Что такое "Частная военная компания Вагнера": Бойцы, оружие, возможности
29 сентября 2021, 23:05
Украинский адвокат ударила кулаком польского эксперта в прямом эфире из-за Донбасса - видео
30 сентября 2021, 14:40
В Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.