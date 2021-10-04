RTA: Вооружая Кишинёв, США преследуют свои цели

Расходы на оборону в Молдавии за десять лет выросли в четыре раза

«Увеличение оборонного бюджета Молдовы, регулярное участие Национальной армии в учениях под эгидой НАТО, прямые поставки оружия из США и прочие интересные процессы в военной сфере наталкивают на очевидный вопрос: к чему готовят наши вооружённые силы?»,

– задаётся вопросом молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).

Издание отмечает, что после ухода США из Афганистана всё внимание Вашингтона переместилось в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, тем не менее, Европа будет ещё долго оставаться в сфере интересов Белого дома, цель которого вполне понятна – сплотить ЕС, чтобы эффективно сдерживать Россию. А значит, Черноморский регион ещё долгое время останется одной из важнейших геостратегических зон, и Молдавия, обладающая минимальным военным потенциалом, оказалась ценным активом для Запада. Именно поэтому вот уже на протяжении двадцати лет подразделения молдавской армии постоянно привлекаются к участию в военных учениях США и НАТО в Европе, причём с каждым годом такие учения проводятся всё чаще, подчёркивает RTA.

Дошло до того, что в 2012 году, несмотря на прописанный в конституции нейтралитет, Молдавия получила статус партнёра в рамках «Глобальный инициативы в области миротворческих операций». Эта «инициатива» была разработана в Госдепе и финансируется из-за океана, напоминает автор статьи Владимир Ротарь.

«Занимаются США и вопросами улучшения военной инфраструктуры Молдовы. Сотни тысяч долларов были вложены в модернизацию тренировочной базы в Бульбоаке, где были построены объекты «для отработки действий в условиях городской застройки». Решающий вклад делают Штаты и в приобретение нацармией военного снаряжения: с 2015 года через программу Foreign Military Financing оказывается ежегодная помощь в размере $12,75 млн долларов. На эти деньги закупаются, как не трудно догадаться, американское же снаряжение и оборудование»,

– пишет автор.

По его словам, укрепление молдавской армии происходит не только благодаря поддержке Вашингтона, но и под его непосредственным надзором, для чего в Минобороны Молдовы назначена советник-эксперт Карен Бонаби. Усилия США не пропали даром – в 2019 году Молдавия впервые появилась в рейтинге вооружённых сил мира Global Fire Power (GFP). А отношения с США и НАТО были объявлены основным приоритетом внешней политики Молдовы. Ротарь считает это вполне логичным – ведь новая власть в стране, по сути, и была создана при помощи Вашингтона.

Ну а на днях вся страна смогла увидеть начало нового этапа в военном сотрудничестве Молдавии и США. И этот новый этап ознаменовался поставкой американского вооружения прямо в аэропорт Кишинёва, отмечает Regional Trends Analytics.

Официально сообщалось, что эта поставка вооружения будет способствовать «увеличению возможностей и оперативной совместимости… в международных миротворческих операциях». Однако какое именно вооружение прибыло в Молдавию, держится в секрете, известно лишь, что за него придётся заплатить $5 млн. Да, это не подарок, и Молдавии придётся платить из своего нищенского бюджета – Вашингтон давно уже привык продавать своим союзникам устаревшее вооружение. Между тем расходы на оборону в самой Молдавии за последние десять лет выросли в четыре раза.

По мнению автора, Вашингтон преследует свои конкретные цели, среди которых – добиться определённого паритета с группировкой российских войск в Приднестровье, а также своим военным сотрудничеством окончательно вовлечь Молдавию в противостояние с Россией.

«Как видим, после окончания электоральных процессов власти вновь начинают раскручивать тему удаления российских войск из Приднестровья, трансформации миротворческой операции, а также утилизации российских складов вооружений, тем самым создавая платформу для полной ликвидации российского влияния и в республике в целом, и в левобережье в частности»,

– делает вывод RTA.