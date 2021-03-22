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RTA: В Молдавии борьба за власть – это война с собственным населением

22 марта 2021, 02:10  •  58 • Украина
«Судя по всему, политические дрязги в Молдове будут вестись до последнего молдаванина»
«Ожесточённая борьба за инициативу в молдавских делах продолжается без оглядки на возможные жертвы. В «перетягивание каната» активно включились и западные партнёры. На этом фоне абсолютно непонятно, как скоро будет выявлен победитель и удастся ли стабилизировать катастрофическую ситуацию в общественном здравоохранении и экономике страны»,
– пишет молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).
Издание отмечает, что прошедшая политическая неделя в Молдове была богатой на события, главным из которых стало выдвижение президентом Майей Санду на пост премьер-министра своего соратника и радикального политика Игоря Гросу, что рассматривается как наступление на интересы парламентской коалиции большинства и прежде всего – социалистов. К тому же кандидатура Гросу ещё меньше подходит для главы правительства, чем выдвинутая ранее кандидатура Натальи Гаврилицы – Гросу успел не раз достаточно специфически проявить себя в отношениях не только с Тирасполем, но и с Москвой.
Однако отказ от кандидатуры Гросу означает проведение досрочных парламентских выборов, подчёркивает RTA, что становится всё более сомнительным мероприятием в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране.
И хотя Майя Санду в своей предвыборной кампании обещала первым делом провести досрочные парламентские выборы, критическая ситуация с пандемией коронавируса в Молдове вряд ли позволит это сделать.
«По прогнозам Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка, пик пандемии в Молдове может случиться в мае-июне и ознаменоваться ежедневной смертностью до ста человек — это громадные потери для страны, население которой катастрофически сокращается и стареет. Проводить в таких обстоятельствах столь массовое мероприятие как всеобщие выборы – серьёзный политический риск»,
– считает автор статьи Антон Швец.
По его мнению, Майя Санду ведёт себя как на войне, где все средства хороши, явно рассчитывая, что после того, как вся власть окажется у неё в руках, и Евросоюз, и США обязательно помогут не только финансово, но и технически – справиться с коронавирусом. И это при том, что коллективный Запад сегодня сам не в состоянии справиться с вакцинацией. Так что подобные планы слишком рискованы для президента, ведь остальные партии обязательно используют в своей будущей предвыборной кампании безответственное поведение Майи Санду во время пандемии.
Даже сегодня, отмечает Швец, никто не берётся гарантировать партии Санду PAS большинство в парламенте после проведения новых выборов, поэтому противостояние президента и парламента вполне может продолжаться и в будущем. Тогда как для Игоря Додона досрочные выборы сегодня не критичны.
«Западные же партнёры», наблюдавшие за событиями на политическом поле Молдавии, не смогли остаться в стороне. Первым не выдержал глава делегации ЕС Петер Михалко, что не осталось не замеченным в Москве. Затем со своими указаниями выступил и посол США в Кишинёве Дерек Хоган, на что Москва вновь ответила заявлением внешнеполитического ведомства.
Завершилась же политическая неделя Молдовы выдвижением парламентским большинством своего кандидата на пост премьер-министра – посла Молдовы в России Владимира Головатюка.
Однако, по мнению RTA, нет шансов ни у него, ни у Гросу, а ситуация вновь зашла в тупик.
«Таким образом, борьба за власть, выглядящая в нынешних условиях эпидемиологической и экономической катастрофы как война с собственным населением, в Молдове продолжается. Тот факт, что победа не решит никаких проблем, никого уже не останавливает. Оправданий в молдавской политике всегда великое множество. Но политических амбиций ещё больше. Судя по всему, политические дрязги в Молдове будут вестись до последнего молдаванина»,
– констатирует Regional Trends Analytics.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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