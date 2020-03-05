RTA: в Кишинёве прошла репетиция государственного переворота

«Корни этих событий имеют не внутримолдавский характер»

«События 2 марта в Кишинёве сигнализируют о старте реализации сценария по силовому смещению нынешнего молдавского режима. В то же время президент Игорь Додон сильно рискует, пытаясь использовать протесты в своих целях»,

– считает молдавский политолог Владимир Ротарь, статья которого опубликована аналитическим сайтом Regional Trends Analytics (RTA).

Каждый год 2 марта в Молдове вспоминают начало вооружённого конфликта на Днестре. Однако в этом году памятные мероприятия завершились беспорядками – возник стихийный митинг, в котором можно было увидеть черты молдавского «майдана».

«Основными действующими лицами протестов стали ветераны войны. Во времена правления Влада Плахотнюка они редко попадали в эпицентр внимания, будучи, как говорится, тише воды ниже травы. Однако в этот раз достаточно солидная масса участников приднестровского конфликта выдвинулась на площадь явно не для того, чтобы просто «постоять». Формальный повод для митинга – недавние скандальные заявления главы МИДЕИ Аурелиу Чокоя, хотя вскоре зазвучали лозунги, направленные против Игоря Додона и Иона Кику, а также разнообразные требования: от отставки правительства до социальных льгот»,

– говорится в статье.

Несмотря на то, что митингующие вели себя достаточно буйно, дело ограничилось выломанной дверью в Доме правительства и перекрытием движения в центре столицы, отмечает издание. А к вечеру премьер Ион Кику встретился с инициативной группой ветеранов, и протесты удалось временно погасить, хотя ветераны, выйдя после переговоров с премьером, и заявили, что «война не закончена».

Молдавские политики уже высказали свои версии происходящего. В основном все сходятся в одном – за протестами стоят беглые олигархи Влад Плахотнюк и Илан Шор. По мнению же Владимира Ротаря, корни этих событий имеют далеко «не внутримолдавский характер».

«Уже давно говорится о том, что слом коалиции ПСРМ–ACUM разрушил сложившийся в июне статус-кво вокруг Молдовы и дал старт разработке новой западной (прежде всего, американской) стратегии по нашей стране. И прошедшие протесты в Кишинёве сигнализируют о том, что она начала действовать»,

– уверен политолог.

А предшествовал этим событиям, по его словам, мнимый раскол Демократической партии, «которую решили реактулизировать в качестве главного защитного механизма от усиления российского влияния в регионе». Ведь, несмотря на все прошлые прегрешения, эта партия не отказывается от западного вектора, да ещё и обладает необходимыми ресурсами и опытом для организации борьбы «на улицах», не то что партии PAS и DA, которые оказались ни на что не способными.

Сегодня основная часть демократов находится в неформальной властной коалиции, постепенно просачиваясь в органы власти, а отколовшиеся – т. н. движение Pro Moldova – займутся протестами. На это указывают и личности зачинщиков беспорядков, таких как Василий Синигур, который уже был замечен ранее в акциях, организованных ДПМ.

Владимир Ротарь считает, что западные игроки на молдавском поле сосредоточат главные усилия на том, чтобы победить на президентских выборах. Это будет мирный путь смещения нынешнего правительства, однако, если что-то пойдёт не так, например, оппозиция не сможет определиться с единым кандидатом, что вполне возможно, вывод людей на улицы станет неизбежным.

Поэтому протесты 2 марта можно рассматривать как проверку мобилизационных способностей, попытку отработать тактику действий по блокировке и захвату государственных учреждений, а главное, проанализировать реакцию властей, которая оказалась слишком мягкой. Даже когда ветераны разбивали дверь в здании правительства, не были предприняты никакие силовые меры по подавлению или по крайней мере «отрезвлению» протестующих.

«Можно предположить, что президент и кабмин были заранее осведомлены о грядущих событиях в центре столицы и, более того, внедрили в протест собственных людей. На эти мысли наталкивают крайняя неоднородность участников митинга, постоянные споры и беспорядочность их действий, когда различные зазывалы тянули массы то в одном, то в другом направлении, и попытки радикализации, которые явно не были поддержаны основной массой протестующих»,

– отмечает RTA.

Некоторые политологи и аналитики выдвинули гипотезу о том, что президент решил использовать радикальные силы в качестве пугала для того, чтобы мобилизовать свой электорат. Однако такая методика не сработала ни у Владимира Воронина, ни у Виктора Януковича, которые сами себя загнали в политическую могилу.

«Ровно тем же путём сейчас идёт и Игорь Додон, надеясь не повторить ошибки предшественников и переиграть своих оппонентов как внутри, так и за пределами страны. Что ж, за прошедший год президент показал, что в умении вести политическую борьбу он весьма искушен. Но есть мнение, что глава государства пока не до конца осознаёт все риски попыток использовать протесты в своих электоральных целях»,

– констатирует Владимир Ротарь.