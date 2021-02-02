RTA: Судьба парламента Молдовы в руках социалистов

Выдвижение кандидатуры премьера – самый короткий путь к роспуску парламента, но и самый рискованный

Президент Молдавии Майя Санду, наконец, решилась сделать первый шаг к досрочным парламентским выборам, хотя до того целый месяц пыталась найти другие механизмы роспуска парламента, однако все они противоречили Конституции. Реально существуют всего два законных варианта объявления досрочных выборов – недееспособность парламента или не утверждение два раза подряд кандидатуры главы правительства в течение 45 дней, что и является самым реальным выходом из создавшегося положения. Но для этого президенту необходимо было выдвинуть абсолютно «непроходного» кандидата, за которого точно бы не проголосовали депутаты, рассказывает о ситуации в стране молдавскому аналитическому интернет-изданию Regional Trends Analytics политолог Семён Албу.

«Соискателем на должность главы правительства стала бывший министр финансов в кабмине Санду Наталья Гаврилица – проевропейский политик, имеющий немалый опыт работы в госструктурах. То, что президент рассчитывает на отклонение парламентом кандидатуры Натальи Гаврилица, стало понятно по отказу от её поддержки партии президента «Действие и солидарность»,

– отмечает Албу.

По его мнению, сама Гаврилица, вполне вероятно, «не была должным образом проинструктирована о своём номинальном статусе».

У кандидата на должность премьер-министра есть 15 дней для составления программы и формирования самого правительства, после чего можно запрашивать вотум доверия у парламента. Майя Санду со своей стороны предложила всем депутатам «выйти из тени» и показать, кто действительно желает проведения досрочных парламентских выборов. И хотя, по мнению политолога, путь этот, ведущий к роспуску парламента, самый логичный и короткий, но и самый рискованный.

Теперь только вмешательство международных партнёров может остановить недружественные Санду парламентские фракции от утверждения правительства Натальи Гаврилица, отмечает RTA.

«Досрочные выборы Майе Санду нужны и как можно скорее: её PAS по последним опросам вырвалась на первое место, опередив социалистов. У неё есть все шансы на грядущих выборах получить мощную фракцию в парламенте. Но пока стратегическое преимущество в руках у парламентского большинства, то есть, у социалистов. Они могут назначить правительство или отвергнуть его, если это входит в их текущие планы. Теперь парламент будет решать, изменится или нет политический ландшафт страны»,

– делает вывод Семён Албу.