RTA: Смутное время Молдовы

«Сейчас политическая схватка оппонентов только разгорается, и то ли ещё будет…»

«Слабость республиканских институтов, пронизанная тотальной коррупцией, – удобное поле для всяких проходимцев от мира политики. Когда их интересы в делёжке скромного молдавского пирога пересекаются, настаёт время для очередной, обычно затяжной, схватки. Поэтому периодические рецидивы внутриполитического хаоса в Молдове давно уже стали нормой жизни, и происходящие события, к сожалению, не удивляют»,

– цитирует молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics политолога Семёна Албу.

Последние полтора года главные политические силы страны «постоянно интриговали друг друга», отмечает издание, а после победы на выборах Майи Санду и распада парламентской коалиции ПСРМ и ДПМ обстановка окончательно накалилась. Что должно пугать граждан Молдовы, так это заявленная сторонами «готовность идти до конца», причём обе стороны уже сделали первые шаги по этому пути.

Так, парламентская фракция ПСРМ фактически образовала коалицию, пусть и не официальную, с группой партии «Шор», что ещё совсем недавно казалось немыслимым, а также с группой перебежчиков, создавших фракцию «За Молдову». После чего социалисты приняли несколько важнейших законопроектов – о статусе русского языка, о возвращении вещания российских телеканалов, принят государственный бюджет с огромным дефицитом, «пакет гагаузских законов» – в первом чтении, а также готовится проект по аннулированию государственного долга за украденный миллиард из банковской системы Молдовы.

По мнению политолога, этот закон о миллиарде всё ещё действующий президент Молдовы Игорь Додон собирался убрать давно, однако встретил сопротивление Международного валютного фонда, с которым не захотел ссориться. Теперь же, если вдруг закон о миллиарде примут, – это станет прямым вызовом Фонду, что поставит под большой вопрос дальнейшее сотрудничество с МВФ.

Ещё один резонансный законопроект, принятый на прошлой неделе – закон о возвращении Республиканского стадиона в Кишинёве в собственность государства. Напомним, стадион планировалось продать Посольству США для строительства на этом месте большого нового здания американского посольства – в прежнем здании многочисленным американским советникам и экспертам давно тесно.

«Это ещё один вызов – на этот раз США, которые уже известили Кишинёв о негативных последствиях этого шага для двусторонних отношений»,

– уверен Албу, предупреждая, что испорченные отношения с международными партнёрами могут стоит Молдавии денег, которые сегодня жизненно необходимы. Правда, не так давно оппозиционеры сделали всё возможности, чтобы помешать правительству взять кредит у России.

«С другой стороны, оппоненты режима в общем и целом действуют схожими методами. Та же Майя Санду зачем-то сразу пошла на обострение с Россией. Да, её позиция в отношении российских войск в Приднестровье давно известна, и в этом смысле её нельзя обвинить в непоследовательности. Но зачем акцентировать внимание на этом чувствительном для Москвы вопросе при каждом удобном случае и ещё в столь «неделикатном» ключе? Ведь в повестке двусторонних отношений есть и другие пункты, куда более важные для рядовых молдавских граждан, причём Санду и сама их неоднократно упоминала в ходе предвыборной гонки»,

– отмечает эксперт.

Также много вопросов вызывает протестная деятельность «проевропейцев», которая явно раскручивается в последние дни. По мнению Семёна Албу, такую деятельность нельзя назвать разумной – собирать многотысячные толпы людей в пик эпидемии, когда каждый день приносит новые рекорды по смертям от COVID-19, только для того, чтобы потребовать от правительства уйти в отставку на месяц – два раньше, чем уже запланировано.

Кроме того, настаивать на немедленной отставке правительства, несмотря на то, что страна подойдёт к началу года без нового работающего Кабинета министров, да ещё в условиях эпидемии и экономического кризиса – просто глупо и даже преступно.

«Самое страшное, что нет даже намёков на хотя бы минимальную готовность к ситуативным компромиссам на общее благо. Сейчас схватка только разгорается, но уже нанесла немалый внутри- и внешнеполитический ущерб. И то ли ещё будет»,

– констатирует Regional Trends Analytics.