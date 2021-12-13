RTA: разве Молдавии мешает нейтральный статус?

Пример Карабахской войны не даёт покоя некоторым молдавским военным и политикам

«Черноморский регион продолжает бурлить. Переговоры между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, возможно, слегка разрядили обстановку, но и только. Позиции двух держав по большинству острых вопросов слишком полярные, а специфическая внутриполитическая конъюнктура в Соединённых Штатах делает любые договорённости между Россией и США труднодостижимыми и крайне неустойчивыми. Так что нет сомнений в том, что шестерёнки эскалации будут крутиться и дальше»,

– сообщает молдавское аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).

При этом, отмечает издание, всё внимание будет по-прежнему направлено на Украину, ведь тема «российского вторжения», так успешно разгоняемая американскими СМИ, не снята с повестки дня. Наоборот, появляются всё новые «достоверные сведения» о планах России, и на этом фоне вполне логичными выглядят разговоры о том, как следует «наказать Россию». И здесь диапазон «наказаний» широк.

Можно было бы подумать, что за всем этим в Вашингтоне забудут про Молдавию, однако наоборот – интерес к нашей стране только усиливается, что можно видеть по целому набору индикаторов, считает автор статьи политический обозреватель RTA Владимир Ротарь.

«Увеличение количества западных инструкторов и советников, в том числе в госорганах, – раз. Наращивание контактов с НАТО по всем направлениям, участие в венных учениях, реформы Национальной армии по натовскому образцу – два. Сигнальные вещи вроде резолюции конгресса, содержащей требования о немедленном выводе российских военных с территории Молдовы, – три. Прямые поставки оружия – четыре. Список можно продолжать долго»,

– напоминает автор факты, свидетельствующие об интересах США.

В самой же Молдове многие этому рады. Например, экс-глава Минобороны Виорел Чиботару с гордостью объявил, что альянс предоставляет Молдавии помощь более значительную, чем другим постсоветским странам. При этом Чиботару не видит никакого противоречия между ростом военной помощи и нейтральным статусом страны. Наоборот, он видит проблему в самом нейтральном статусе.

«Сегодня само понятие «нейтралитет» используется для того, чтобы остановить развитие Республики Молдова, помешать ей стать частью цивилизованного мира, частью сообщества европейских стран»,

– уверен экс-глава Минобороны.

Он любит пугать «прямыми военными угрозами» со стороны российских миротворцев, уверяя, что самый действенный способ защитить страну – это союз с НАТО.

К тому же молдавские «ястребы» в последнее время слишком воодушевились военным альянсом Азербайджана и Турции, результатом которого стала Карабахская война и установление Азербайджаном над частью карабахской территории своего контроля. И вот этот пример теперь не даёт покоя некоторым молдавским не только военным, но и политикам. Вот только мешает нейтральный статус государства, хотя этот статус уже давно трактуется не только молдавскими экспертами, но и властями очень гибко, а при надобности и вовсе игнорируется, отмечает Ротарь.

Однако после того как развитие сотрудничества с НАТО было объявлено приоритетным направлением внешней политики страны, нейтральный статус мешает всё больше, всё чаще тема нейтралитета становится поводом для дискуссий, всё чаще всплывают предложения о пересмотре этого статуса и внесении законодательных изменений.

Политолог уверен: нейтральный статус сегодня остаётся той тоненькой ниточкой, которая пока удерживает Молдавию от эпицентра столкновения геополитических игроков в Черноморском регионе. А все разговоры о «прямой российской угрозе» выглядят смешными, наоборот, Молдавия может чувствовать себя в относительной безопасности именно из-за того, что рядом находится сильная Россия, которая в последнее время действует всё решительнее и демонстрирует готовность отстаивать свои интересы. Нужно ли Кишинёву в такой ситуации отказываться от нейтрального статуса и заступать за те красные лини, которые обозначила Москва? Нужны ли Молдавии какие-то ещё проблемы кроме тех, что уже есть? Или не терпится превратиться во вторую Украину, задаётся вопросами автор.

«Неужели кому-то хочется поиграть мускулами или тем более в войнушку на нашей и без того многострадальной земле? Зачем нам впрягаться во все эти битвы геополитических титанов, от которых нам практической пользы ноль? Но, к сожалению, когда правящая партия окончательно обоснуется во власти, нейтралитет страны вновь станет активно «мешать» и под воздействием лояльных экспертов вроде Чиботару, а также под давлением западных партнёров вновь будет поставлен под вопрос. Правда, шансов «выжить» у него теперь будет несравненно меньше»,

– констатирует Regional Trends Analytics.