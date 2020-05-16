RTA: Политический хаос в Молдове могут использовать внешние силы

В Молдове зреет революционная ситуация

«Прошедшая неделя ознаменовалась очередным этапом дробления депутатских фракций в парламенте Молдовы. От Демократической партии откололись ещё пять народных избранников. Русканда Главан, бывший министр здравоохранения и супруга находящегося на домашнем аресте вице-губернатора Национального банка РМ Аурелия Чинчлей, примкнула к фракции Pro Moldova. По тому же маршруту проследовал экс-демократ Олег Сырбу. Депутаты Владимир Витюк и Виолетта Иванова удивили своим присоединением к фракции партии «Шор». Обе парламентские группы занимают радикально антиправительственную позицию»,

– сообщает молдавское аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics.

Вследствие таких перестановок парламентское большинство уменьшилось до 54 депутатов, отмечает издание. Всё это грозит размыванием основ правящей коалиции, которая состоит из фракций Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии (ДПМ). А у технократического правительства Иона Кику остаётся всё меньше поддержки законодательного органа, зато всё больше ограничений в реализации внутренней и внешней политики. Ярким примером последнего является ситуация с российским кредитом, получение которого оппозиция заблокировала.

Внушает определённые надежды тот факт, что оставшаяся часть фракции Демократической партии заявила о полной поддержке правительства Иона Кику.

Однако, по мнению автора статьи Антона Швеца, процесс разрушения действующих фракций в парламенте не кажется завершённым и следует ожидать дальнейшего переформатирования политсил. К тому же вотум недоверия правительству может объединить и вчерашних врагов, пусть и на время. Этого, очевидно, ожидают и определённые внешние силы.

«Если правительство Иона Кику падёт в тот момент, когда нужно принимать энергичные меры по выходу из кризиса, спровоцированного пандемией, массовым возвращением трудовых мигрантов и низким урожаем, сохранение целостности фракции партии социалистов тоже окажется под вопросом. Сейчас политические эксперты и комментаторы рассматривают различные коалиционные сценарии жизни нынешнего созыва парламента, но ни одна из анализируемых конструкций не выглядит как надёжная и эффективно управляемая. Т. е. при любых раскладах политическая хаотизация Молдовы будет усугубляться»,

– не сомневается Швец.

По его мнению, в настоящий момент в стране нет никаких внутренних предпосылок для того, чтобы свергать правительство Иона Кику. Автор видит причину в том, что в Молдове постоянно происходят политические изменения, причём независимо от того, что происходит в мире. И если в других странах глобальные вызовы способствуют консолидации общества, то молдавские политики не обращают внимания ни на какие вызовы, ведь депутатские кресла в парламенте Молдовы давно стали товаром. А сама молдавская политика не имеет никакого отношения к идеологии и каким-то национальным интересам и ценностям. Сами же политики, которые перемещаются из партии в партию в поисках наживы, начисто забыли об интересах своих избирателей – простых граждан Молдавии.

Но сегодня политикам пора бы задуматься о том, что будет завтра, напоминает RTA, ведь Молдова пострадает от кризиса не меньше, чем другие страны, а выделить деньги на поддержку своей экономики не сможет, поскольку денег нет. А вернувшиеся десятки (если не сотни) тысяч молдавских трудовых мигрантов будут дополнительным бременем для молдавской экономики, к этому необходимо прибавить и их семьи, оставшиеся без постоянной материальной поддержки. Запуск экономики без существенного внешнего денежного стимулирования не даст должного эффекта.

Это станет «дополнительным раздражающим фактором для озлобленного и обездоленного населения».

Всё это говорит о вызревании экономических предпосылок предреволюционной ситуации в Молдове, уверен Антон Швец. А неприятным дополнением и усилением этих предпосылок является постоянный политический хаос, спровоцированный продажностью и некомпетентностью молдавского политического класса.

Необходимо учесть и тот факт, что Молдова расположена на перекрёстке геополитических интересов сразу нескольких центров силы. Поэтому попытки внешнего вмешательства заранее предсказуемы. Так же как и новый революционный поворот в истории страны.

«Рано или поздно нескончаемые внутренние и внешние катаклизмы могут привести либо к разрушению молдавской государственности, либо к созданию полностью управляемой извне искусственной конструкции на месте страны под названием «Республика Молдова». И виноваты в этом будут только молдавские политики, продолжающие открыто использовать свои должности и статусы в исключительно личных целях»,

– констатирует RTA.