RTA: Нейтральный статус Молдовы не мешает тесному сотрудничеству с НАТО

Расширение военного альянса под маской «индивидуального плана»

В наступившем году, скорей всего, будет принят новый Индивидуальный план действий партнёрства Молдова – НАТО. Это событие станет новым этапом в интеграции Молдавии с альянсом.

«Сотрудничество республики с Североатлантическим альянсом имеет давнюю историю и достаточно прочную основу. Первый Индивидуальный план действий партнёрства (IPAP) Молдова – НАТО был утверждён ещё при правлении Коммунистической партии в 2006 году (контрассигнован он был, кстати, нынешним спикером парламента Зинаидой Гречаный). Именно в этом документе были заложены основные положения, которые со временем только расширялись и дополнялись»,

– сообщает молдавское аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics.

Уже тогда главными стратегическими целями Молдавии назывались интеграция с Евросоюзом и углубление сотрудничества со структурами Североатлантического альянса. Углубление же сотрудничества – это не просто оборот речи, под этим углублением имеются в виду вполне конкретные действия. Так, например, с тех пор Кишинёв обязан согласовывать все свои действия не только с Брюсселем, но и с находящимися в стране международными организациями. А при разработке концепций национальной безопасности и обороны Молдовы просто необходимо привлекать к участию НАТО, как и во всех других действиях, касающихся реформирования государственных институтов.

«Не изменилась ситуация и с приходом к власти Игоря Додона, а чуть позже и его Партии социалистов. Постепенно экс-президент отказался от воинственной риторики по отношению к Альянсу, в результате чего двустороннее взаимодействие не только не остановилось, но в некоторых областях даже нарастило масштаб. В сентябре 2019 года Игорь Додон совершил визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а в декабре правительство Иона Кику утвердило План действий, в котором предусматривалась разработка нового IPAP на 2020-2022 годы, а также внедрение Программы обмена данными о воздушной обстановке между Молдовой, Румынией и НАТО»,

– пишет автор статьи Николай Ткач.

Разработка нового документа должна была завершиться уже летом 2020 года, однако помешали пандемия коронавируса и подготовка к выборам президента, тем не менее, правительство Иона Кику всё же успело утвердить Долгосрочный план развития военного потенциала Национальной армии на 2020-2030 годы. В документе шла речь о модернизации молдавской обороны по планам НАТО. А в ноябре правительство социалистов приняло и проект «Об утверждении Индивидуального плана действий на 2021-2023 годы», в котором по-прежнему главной темой остаётся интеграция с ЕС и укрепление сотрудничества с альянсом и его структурами.

Документ признаёт, что Молдова придерживается нейтралитета, и в альянсе относятся к этому «с уважением», Приднестровье названо «оккупированной Россией территорией», а размещение российских миротворцев – «незаконным».

«В случае возникновения угрозы своей территориальной целостности и безопасности Молдова обязуется принять все необходимые меры для защиты, в том числе может стать членом альянсов оборонительного характера»,

– отмечает RTA.

Что касается нейтрального статуса Молдовы, то Конституционный суд разъяснил, что этот статус не может ограничить внешнюю политику государства, а предусматривает всего лишь «отказ от участия в вооружённых конфликтах между другими странами». Сотрудничество же в военной и оборонной сфере с другими странами никак не противоречит нейтральному статусу Молдовы, так же, как и участие во всевозможных военных учениях, которые организовывает НАТО. Вполне соответствует нейтральному статусу и перевод молдавской армии на стандарты альянса, заверили в КС Молдовы.

Много вопросов у молдавского общества вызывает нахождение в Кишинёве Офиса связи НАТО, однако в проекте IPAP молдаванам объяснили, что этот офис «открывает новые возможности для укрепления диалога в процессе реализации реформ в сфере безопасности и обороны», а властям – что они должны «содействовать работе учреждения». Кроме того, власти Молдовы обязаны консультироваться с альянсом по всем вопросам внешней и оборонной политики, а также «в национальных СМИ подчёркивать преимущества взаимодействия с альянсом для граждан Молдовы». Ну и, конечно же, в проекте на будущие годы записан вывод российских миротворцев с территории Приднестровья.

«С учётом очередного политического кризиса и перспективы досрочных парламентских выборов, утверждение IPAP 2021-2023 вновь может затянуться. С другой стороны, то, что он будет принят, сомневаться не приходится. Таким образом, если не случится чего-то экстраординарного, в следующем году может быть сделан ещё один шаг на пути евроатлантической интеграции Молдовы и реформирования Национальной армии по западному образцу. Тем более что отдельные положения плана начали реализовываться на практике уже в этом году – подтверждением чему стало назначение советника США в области обороны при профильном молдавском министерстве»,

– делает вывод RTA.