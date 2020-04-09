RTA: нейтралитет Молдовы в объятьях НАТО

Вашингтону не нравится молдавская идея нейтралитета

«В Чёрном море вновь неспокойно – несмотря на эпидемию, там в плановом режиме проходят масштабные морские учения НАТО. В ответ Россия инициировала проведение собственных тренировок в Крыму и акватории полуострова. Обстановка в регионе постепенно накаляется, и это напрямую отразится на евроатлантической интеграции Молдовы»,

– сообщает молдавское аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).

Издание отмечает, что черноморский регион, также как и балканский, традиционно являются важными в стратегическом отношении для Европы, особенно после 2014 года. Поэтому к этим регионам приковано одинаково пристальное внимание и России, и Соединённых Штатов. Россия в последнее время развивает сотрудничество с Сербией, а США расширяет в регионе влияние Североатлантического альянса – на днях к НАТО присоединилась Северная Македония, хотя из-за того, что всё информационное пространство было занято новостями о пандемии коронавируса, событие это прошло почти незамеченным.

В то же время объявленная пандемия не помешала плановым учениям НАТО в Чёрном море, хотя это и кажется странным, особенно если вспомнить, сколько военных моряков США оказались заражены коронавирусом. Всё потому, что черноморский регион вот уже шесть лет остаётся для Вашингтона зоной повышенных и ставок, и интересов.

«За последние годы альянс резко увеличил своё присутствие в Чёрном море: его патрулирование осуществляется почти постоянно, повысилась и интенсивность воздушной разведки вдоль территории России. Во-вторых, отлажена практика проведения масштабных морских учений, в которых в этом году принимает участие более десятка кораблей из Румынии, Италии, Турции, Болгарии и т.д. Настоящие цели данных учений особенно никто и не скрывает: теоретическая отработка действий в гипотетическом конфликте и проверка возможностей оперативного реагирования Москвы»,

– пишет автор статьи, молдавский политолог Владимир Ротарь.

Россия со своей стороны одновременно с учениями НАТО активизировала тренировочные полёты авиации, отрабатывая «поражение кораблей условного противника и отражение воздушного нападения». А российские корабельные ударные группы и ракетные комплексы в Крыму внимательно следят за тем, что происходит в Чёрном море.

По мнению политолога, всё это не может не вызывать беспокойство, поскольку создаёт поводы для провокаций, которые вовлекут в противостояние Москвы и Вашингтона всех союзников и партнёров НАТО в регионе. В том числе и Молдавию. Ведь Кишинёв много лет реализует «индивидуальный план действий по взаимодействию с альянсом».

Молдове в любом случае не получится остаться в стороне, учитывая, что на левом берегу Днестра находятся российские военные, уверен Ротарь. Это подтверждает и всё нарастающая активность НАТО в Молдавии. Вот уже несколько лет очень активно идут работы по превращению Национальной армии Молдовы в настоящий филиал Вооружённых сил США: молдавских военных обучают по стандартам НАТО, вся военная инфраструктура модернизируется опять же по натовским стандартам за средства американских налогоплательщиков, в Кишинёве открыто представительство НАТО, отмечает RTA. Можно ещё вспомнить, что на прошлогодних учениях НАТО молдавские Джурджулешты по легенде учений значились как одна из целей высадки российского десанта.

Владимир Ротарь считает, что пандемия коронавируса ещё больше обострит противостояние двух держав, которое усилится разгорающимся конфликтом на рынке энергоресурсов. При таких условиях Вашингтон может потребовать от ассоциированных партнёров НАТО ускоренной интеграции, что уже видно на примере Молдовы, парламент которой отклонил законопроект о нейтралитете страны.

«Удастся ли Кишинёву на деле реализовать концепцию нейтральности и взвешенной внешней политики – вопрос не праздный. Важно понимать, что любая попытка хотя бы частично выйти из-под опеки США и их верного союзника Румынии, будет встречена «в штыки». Ближайшие события на фоне кризиса пандемии покажут, насколько Кишинёв способен противостоять ожидаемой волне западной военно-политической поддержки и не задохнётся ли столь любимая молдавским президентом концепция нейтралитета в братских объятиях НАТО?»

– спрашивает Regional Trends Analytics.