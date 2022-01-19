RTA: Молдову ждёт социальный взрыв

«Дела в стране обстоят так скверно, что не стоит исключать стихийных протестов»

«Год начался с тревожных новостей. Основной источник проблем, как и осенью прошлого года, связан с газом. Это только в нашем некомпетентном Кабмине могли думать, что после подписания в авральном режиме соглашения с «Газпромом» вопрос был решён «надёжно и надолго». Однако уже тогда многие прогнозировали, что заключение нового контракта – это лишь запятая, а не точка в газовом кризисе. Так оно, собственно, и вышло»,

– сообщает молдавское аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).

Издание напоминает: после переговоров с «Газпромом» провластные политологи преподносили новость о заключении газового контракта как несомненную победу, рассказывая, как ловко молдавские чиновники смогли заключить выгодный Кишинёву контракт, чуть ли не обманув российскую сторону, которая даже политических требований не догадалась выставить.

Андрей Спыну, ответственный за переговоры, радовался, что цена на газ для Молдовы ниже мировой, правда, выше, конечно, чем в прошлом году, но тут уж ничего не поделаешь – во всём мире нынче газ дорог.

Но очень скоро пришло понимание – радовались рано. Даже при том, что цены на газ для Молдовы намного ниже мировых, денег в стране всё равно нет, а платить следует каждый месяц – это одно из главных требований «Газпрома», любой пропуск платежа может привести к прекращению поставок. Стране опять придётся брать кредиты, другого выхода нет. Вторая проблема, отмечает RTA, выросшие счета за отопление при отсутствии программы поддержки населения от государства.

«Спыну продолжает настаивать на том, что нынешняя цена на газ, превышающая прошлогоднюю в пять раз, очень «хорошая», а все неприятности вызваны исключительно общеевропейским кризисом. Это было бы правдой, если бы власти действительно исчерпали все возможности договориться на более выгодных условиях. Как мы знаем, это не так. Не был использован главный инструмент – контакты на высшем уровне, да и высокомерное игнорирование Майей Санду и газовой проблемы в целом, и мероприятий СНГ и Евразийского союза, где были все шансы решить проблему, делу не помогло. Сейчас даже выясняется, что наш президент обращалась в период кризиса к Ангеле Меркель с просьбой поговорить с Владимиром Путиным – а что помешало сделать это лично?»

– недоумевает автор статьи молдавский политолог Семён Албу.

Однако население в ближайшее время ожидает ещё один удар – повышение тарифов на электроэнергию почти в два раза. Топливо уже подорожало, сегодня оно продаётся по рекордным для Молдовы ценам. Всё это уже разогнало инфляцию: только по официальной статистике, рост цен на продукты составил от 17% до 40% и даже более. Инфляция за прошлый год бьёт все рекорды последних двадцати лет. В этом году, по прогнозам экономистов, ситуация не улучшится.

С учётом всего этого в Международном валютном фонде уже предупредили, что риск широкого общественного недовольства в Молдавии весьма высок. При этом в МВФ признают: социальная напряжённость спровоцирована в том числе и «политикой руководства Молдовы».

По мнению автора, ошибки команды Майи Санду обошлись стране слишком дорого, можно вспомнить те миллионы долларов, которые пришлось заплатить за «газ из альтернативных источников» по безумным расценкам, вместо того чтобы самой ехать в Москву и решать газовый вопрос.

«Неуклюжие действия в энергетической сфере оборачиваются катастрофическими последствиями для населения страны, которое сталкивается с непомерными тарифами и ценами. Некоторые эксперты опасаются, что вскоре государственных средств может не хватать даже на базовые выплаты и придётся их изымать из других важных статей бюджета. Так что большинство из тех грантовых и кредитных денег, которые придут в этом году из-за рубежа, будут в основном тратиться на «поддержание штанов». То есть банально проедаться, постепенно увеличивая нагрузку на бюджет по обслуживанию этих самых кредитов»,

– отмечает Regional Trends Analytics.

Согласно данным всевозможных социологических исследований, очевидно, что народ разочарован властью, по всем признакам протестные настроения уже дозрели, теперь дело за малым – должен появиться тот, кто возглавит и приведёт в движение возмущённые народные массы. Сегодня оппозиция – и правая, и левая – уже обещает вывести людей на улицы. Вот только дойдёт ли до решительных действий – неизвестно, считает Албу.

А всё потому, что в Молдове решающее слово остаётся за западными посольствами, причём главное и решающее слово – за посольством США, а уж его точно всё устраивает в нынешнем правительстве. Может быть, поэтому молдавские власти так безмятежно спокойны и не хотят замечать проблемы в стране?

«С другой стороны, дела в стране уже обстоят так скверно, что не стоит исключать и возникновения протестов в стихийном режиме. А уж там их возглавить найдётся кому»,

– предупреждает RTA.