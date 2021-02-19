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RTA: Молдова в конституционном тупике

19 февраля 2021, 03:10  •  24 • Украина
Какое бы решение не принял Конституционный суд Молдовы – кризиса не избежать
«Узел внутриполитического кризиса с каждой новой неделей всё сильнее затягивается на шее нашего государства. Местные и зарубежные специалисты, внимательно наблюдающие за молдавской политической жизнью, теряются в догадках и уже не рискуют давать какие-либо конкретные прогнозы по поводу внутренних процессов в стране»,
– пишет молдавское аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics.
И если во внутренней политике произошла остановка с неизвестными последствиями, то во внешней политике продолжается активность – в четверг в Молдову прибыла высокий гость, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, отмечает RTA.
Целью поездки обозначено желание лично познакомиться с ситуацией вокруг приднестровского конфликта, однако это официальная версия. Неофициальная, по мнению экспертов, состоит в поддержке президента Майи Санду, которая оказалась в трудном положении, столкнувшись с противостоянием парламента и с политическим кризисом в стране.
В дополнение к этому сегодня Молдова оказалась ещё и в ситуации политической неопределённости – Конституционный суд перенёс рассмотрение вопроса по поводу повторного выдвижения кандидата от президента на пост премьер-министра на следующую неделю.
«Тем не менее, высокая судебная инстанция сделала промежуточное заключение. Она отказалась приостанавливать действие указа до рассмотрения документа по существу, одновременно с этим ограничив парламенту возможность рассматривать поданную главой государства кандидатуру до вынесения окончательного вердикта. С политической точки зрения судьи сделали весьма изящный ход, поставив фактически под сомнение позицию обеих сторон, и вместе с этим ещё больше расширив пространство для различных трактовок и интерпретаций»,
– считает автор статьи политолог Сергей Чебан.
Однако, по его мнению, после такого решения Молдова оказалась в подвешенном состоянии, причём эксперты дают самые различные прогнозы по поводу дальнейшего развития событий.
Проблема в том, что разрешение политического кризиса не прогнозирует никто и это не зависит от того, какое решение вынесет Конституционный суд. Противостояние сторон никуда не денется, наоборот, будет нарастать, дойдя до «тотальной внутриполитической блокады». Вполне возможен такой вариант, что президент откажется признавать любого кандидата на пост премьера от любого парламентского большинства, кто бы ни вошёл в его состав. А с другой стороны парламент откажется рассматривать кандидатуру Натальи Гаврилицы.
«Не исключено, что в администрации молдавского президента рассчитывают именно на такой политический тупик, чтобы вынудить Конституционный суд прийти к выводу, что единственным выходом из сложившегося положения является организация досрочных выборов»,
– предполагает Сергей Чебан.
Соб. корр. ФСК

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