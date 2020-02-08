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RTA: Молдова на пороховой бочке

08 февраля 2020, 15:24  •  44 • Украина
Кишинёву стоит подготовиться к ударам со стороны Запада
«Не секрет, что у нового руководства Молдовы много недоброжелателей. Да что уж там, по сути, оно оказалась в кольце врагов. Порой складывается впечатление, что глава государства Игорь Додон и правящие социалисты сидят на «бочке с порохом», которая в любой момент грозит взорваться с печальными для них последствиями»,
– говорится в статье политолога Владимира Ротаря, опубликованной на аналитическом сайте RTA.
Особенно плохо складываются отношения с ближайшими соседями – Киев старается не замечать молдавского президента, несмотря на то что он неоднократно делал попытки примирения и заявлял о своей «приверженности территориальной целостности Украины». С Румынией же отношения складываются куда хуже: в Бухаресте не упускают случая выказать своё недовольство отставкой «прозападного» правительства Майи Санду, а говоря о новом правительстве, в выражениях не стесняются. И ладно бы просто называли это правительство «несерьёзным», но ведь ещё призывают и Евросоюз относиться к Молдове теперь «с максимальной осторожностью».
«Но главная проблема в том, что Бухарест не только говорит, но и делает. Именно соседнее государство стало инициатором пересмотра подходов ЕС к финансированию Молдовы, а со своей стороны начало активно обрывать все связи с правительством Кику. При этом президент Клаус Йоханис заявил, что Румыния возобновит полное сотрудничество с Молдовой только тогда, когда увидит «продолжение европейского пути и процесса реформ в таких областях, как правосудие, администрация и борьба с коррупцией». Однако, понятно, что дело не в реформах – ведь в них и правительство Санду не слишком преуспевало, а в чистой политике», – не сомневается Ротарь.
После чего и посол Румынии в Кишинёве Даниел Ионицэ заявил, что отныне Бухарест «будет спонсировать только конкретные проекты на местном уровне, намекнув, что прямые транзакции молдавскому правительству нецелесообразны из-за тотальной коррупции среди молдавского чиновничества».
Кроме того, посол отметил, что Бухарест сильно разочарован тем, что, вкладывая огромные деньги в Молдову, население этой страны не воспринимает Румынию как серьёзного инвестора.
RTA отмечает, что помощь Румынии действительно серьёзная и исчисляется миллиардами леев, потеря этой помощи станет большим испытанием для молдавской экономики, особенно сейчас, когда и Евросоюз раздумывает, стоит ли тратить деньги на Молдову.
Тем не менее в Кишинёве делают вид, что всё хорошо, а премьер-министр Ион Кику даже заявил недавно, что молдавско-румынские отношения «находятся на наивысшем уровне» и никаких противоречивых вопросов между двумя странами не существует.
«Непонятно, кого пытаются успокоить такими заявлениями молдавские власти – себя или население. В любом случае поводы для тревоги у Кишинёва точно есть. Недавно стало известно, что Румыния и Соединённые Штаты Америки будут координировать свою позицию по ситуации в РМ. Вашингтон сейчас активизирует своё влияние в странах постсоветского пространства. В этом смысле показательно турне госсекретаря США Майка Помпео на Украину, в Беларусь, Казахстан и Узбекистан. И хотя в Молдову он не заехал, это не значит, что наша страна не находится в фокусе американского внимания. Ровно наоборот – это заметно и по активности посла США Дерека Хогана, и по регулярным визитам крупных американских чиновников»,
– уверен молдавский политолог.
По его мнению, сразу после того, как власть в Молдавии перешла к социалистам, Вашингтон начал готовить новую стратегию по Молдове. При этом главной мишенью этой новой стратегии будет правительство социалистов, и США постараются расшатать ситуацию перед президентскими выборами. И Румынии в этом процессе отведена далеко не последняя роль.
Бухарест уже перешёл от слов к делу, нанося пока точечные удары по Молдове – экономические, финансовые, политические, дипломатические. Ротарь уверен, что недавняя атака на молдавский язык со стороны румынских академиков – из того же ряда и является прямым ударом по Додону, который всегда выступал за прекращение румынизации Молдавии.
«Поэтому Кишинёву сейчас не стоить тешить себя иллюзиями о «крепнущих» отношениях с Румынией, а лучше готовиться отражать новые удары с западного направления, которые с приближением даты выборов будут только нарастать»,
– предупреждает Regional Trends Analytics.
Уже после опубликования статьи Владимира Ротаря на сайте RTA стало известно, что Майя Санду, пребывая с визитом в Брюсселе, где она бывает чаще, чем в регионах Молдовы, призвала ЕС ввести санкции против молдавских политиков. И хотя имена политиков озвучены не были, всем и так понятно, кого экс-премьер имеет в виду: в первую очередь – социалистов.
Такое заявление Майя Санду сделала на встрече с румынским евродепутатом Зигфридом Мурешаном от Европейской народной партии.
Другими словами, экс-премьер призвала Европу отказаться от поддержки действующего молдавского правительства.
Соб. корр. ФСК
На фото. Президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Ион Кику, источник – Regional Trends Analytics

Фонд Стратегической Культуры

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