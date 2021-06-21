Молдавия готова к повторению старых и совершению новых ошибок

Молдова стоит на перепутье, откуда многие дорожки ведут к повторению старых и совершению новых исторических ошибок, считает молдавский политолог Владимир Ротарь. А сопредседатель блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин предупреждает: в стране могут повториться драматические события 7 апреля 2009 года.

Именно тогда, по его мнению, «страна свернула и пошла не туда».

«Тогда при прямой политической и финансовой поддержке Запада были сформированы т. н. альянсы за европейскую интеграцию. Под синезвёздными стягами в последующие годы были налажены различные коррупционные схемы и разграбление европейской помощи. А вишенкой на торте стало формирование диктатуры самодержавного олигарха Влада Плахотнюка – режима столь одиозного и «беспредельного», что от его поддержки в итоге открестился и сам Евросоюз»,

– пишет молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics.

Определённые параллели с 2009 годом напрашиваются сами собой: сегодня «западные партнёры» опять хозяйничают в Молдавии, вмешиваясь абсолютно во всё происходящее в стране, одновременно втягивая страну в орбиту НАТО и старательно нагнетая напряжённость вокруг приднестровского конфликта. Всё это делается с одной целью – обеспечить власть лояльных коллективному Западу политических сил, отмечает издание.

Евросоюз даже готов выдать Кишинёву 600 млн евро, увеличив почти в два раза прежнюю поддержку, что является, по сути, «предвыборной взяткой во благо электоральных перспектив PAS». Из партии Майи Санду попытаются сделать очередную «историю успеха», вот только никто не может гарантировать, что последствия вновь не станут печальными.

Между тем контингент иностранных советников в окружении Майи Санду растёт.

«Уже действует соглашение с Фондом Конрада Аденауэра, образован Антикоррупционный комитет при главе государства с включением зарубежных специалистов, готовятся договоры с другими западными экспертными структурами. Интересно, что деятельность всех этих специалистов, в том числе занимающих государственные должности, финансируется извне. По всей видимости, западные партнёры пытаются наладить параллельную и автономную от местных властей систему контроля над молдавскими делами, которая закрепит её евроатлантический курс и поставит на поток проведение реформ»,

– считает автор статьи Владимир Ротарь.

По его мнению, после выборов на новый уровень выйдет и сотрудничество с Румынией. Даже если в парламент и не пройдут унионистские партии, Бухаресту хватит союзника в лице партии PAS, ведь, по сути, Румыния и является наставником и куратором этой пропрезидентской политической силы. На этом фоне будет продолжаться и сближение с НАТО, тем более что уже скоро состоится принятие нового плана по сотрудничеству Молдавии с альянсом, а в этом новом плане есть много новых интересных пунктов, за которыми стоит не только чисто военное сотрудничество. И как результат всего этого – похолодание отношений с Россией и совершенно неясные перспективы приднестровского урегулирования, отмечает автор. Неясные – потому что ситуация постоянно ухудшается, а шансы на мирное решение тридцатилетнего конфликта, которые появились в последние годы, стремительно исчезают, чему способствуют заявления «западных партнёров», нагнетающих напряжённость в отношениях между двумя берегами Днестра.

«Сегодня страна оказалась на перепутье, откуда множество дорожек ведут к повторению старых и совершению новых исторических ошибок с тяжелыми или даже катастрофическими последствиями для страны. Важно, чтобы стоящие перед Молдовой вызовы, риски и угрозы хорошо понимали все, кто вовлечён в предвыборные и политические процессы в стране – от рядового избирателя до будущих руководителей государства»,

– констатирует Regional Trends Analytics.