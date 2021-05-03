RTA: Молдавия теряет свою независимость

Запад открыто поддерживает лояльные ему политические силы Молдовы

«Клубок политического кризиса в республике затягивается с каждым днём. Парламент пытается контратаковать президента в отчаянной попытке перехватить тактическую инициативу. Впрочем, главной цели депутатов – оттянуть досрочные выборы – видимо, добиться уже не удастся. После неизбежной отмены Конституционным судом режима чрезвычайного положения в стране Майя Санду положила конец этой фазе противостояния. Таким образом, скорее всего уже этим летом нам всем предстоит вновь отправиться на избирательные участки»,

– пишет молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).

При этом никто не сомневается – эта предвыборная кампания будет одной из самых жёстких и непримиримых за всю историю независимой Молдавии, подчёркивает издание, напоминая, что градус противостояния зашкаливает уже сегодня, а проигравшая сторона рискует потерять не только власть и деньги. Поэтому следует ожидать в ближайшее время море компромата и с одной, и с другой стороны. И в этом «соревновании» победителем может оказаться парламентское большинство, которое уже сейчас начало раскручивать дело с похищением украинского судьи Чауса в Кишинёве, которое старательно замалчивает президентская команда. В настоящее время этот скандал пока отошёл на второй план в связи с другими событиями – решением Конституционного суда и роспуском парламента – однако это временно, отмечает RTA. Судя по всему, в этом деле замешана администрация президента и представленные в нужное время доказательства могут больно ударить по имиджу Санду.

«На днях усилиями лояльных ПСРМ средств массовой информации была разогнана и другая примечательная история – о финансировании сотрудников офиса президента зарубежными структурами. Президентуре, в конце концов, пришлось признать, что данная информация соответствует действительности – ещё 1 января президентом был подписан меморандум о сотрудничестве с Фондом Конрада Аденауэра в области «правосудия, отраслевых реформ и коммуникации». О том, что выглядит всё это не слишком «чисто», красноречиво говорит и тот факт, что сам офис президента не давал никакого пресс-релиза по поводу соглашения с немецким фондом. И «раскололся» лишь после запроса от прессы четыре месяца спустя после подписания документа»,

– пишет молдавский политолог Владимир Ротарь.

При этом ни для кого не является секретом тот факт, что Майя Санду является не только сторонницей, но и протеже Запада, прежде всего – Евросоюза, а всю её деятельность сопровождают европейские советники. Так же как нет тайны в том, что сама Санду регулярно посещает в Брюсселе экс-председателя Европейского совета Дональда Туска, который курировал не только лидера PAS, но и лидера «Платформы DA» Андрея Нэстасе, а также всегда сглаживал возникающие противоречия между ними, напоминает Ротарь. Сегодня бывшие западные консультанты и советники занимают официальные должности в администрации президента, что ставит под сомнение суверенный статус Молдовы.

По мнению политолога, предвыборная кампания в стране уже началась и обернётся она «не битвой мнений и идей, а столкновением внешнеполитических векторов, как это бывало почти все последние годы». А «западные партнёры» перестали стесняться и действуют открыто, комментируя текущие события в Молдавии. При этом нельзя не заметить – все «партнёры» настроены против парламента, называя его деятельность «посягательством на демократию» и «нападением на правосудие». Но дело не в демократии, уверен Владимир Ротарь, ведь на соседней Украине куда более вопиющие действия в отношении Конституционного суда были просто проигнорированы Европой. В Молдавии же речь идёт о продвижении лояльных Западу политических сил и укреплении их во власти. Некоторые эксперты уже предупреждают – подобное неприкрытое вмешательство Запада говорит о том, что готовится зачистка всех политических сил Молдовы, которые являются оппонентами Майи Санду. А уже после зачистки в парламенте будет сформирована нужная правящая коалиция, страна откажется от многовекторности и выберет исключительно прозападный курс, не сомневается политолог.

«С тем, что Кишинёв самостоятельно не справляется с процессом встраивания в евроатлантическое сообщество, спорить сложно. В то же время уже имеющийся опыт работы иностранных советников говорит о том, что гарантией успеха подобная «помощь» всё равно не будет. Стоит ли обменивать суверенитет страны на сомнительные перспективы, попутно становясь частью невыгодной для себя геополитической повестки – хороший вопрос, который ещё более обострит предвыборную дилемму для граждан страны»,

– делает вывод Regional Trends Analytics.