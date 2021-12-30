RTA: Майя Санду угрожает национальным интересам Молдавии

Почему молдавский президент отказалась ехать на саммит СНГ?

«В северной столице России стартовал традиционный неформальный саммит глав государств СНГ. Как сказано на сайте Кремля, инициатор встречи – российский президент Владимир Путин. Хотя об этом не говорится официально, очевидно, что мероприятие приурочено к недавней тридцатилетней годовщине Содружества. Молдова также всё ещё является действующим и полноправным членом Содружества Независимых Государств – нравится ли это кому-то в правящей партии или нет. А потому перед госпожой президентом вновь встала дилемма, прямо как перед саммитом Крымской платформы: ехать или не ехать?»,

– сообщает молдавское аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).

Задача эта непростая для проевропейского президента Молдавии, особенно в нынешней геополитической обстановке. С другой стороны, в ходе саммита во время личных встреч можно было бы решить некоторые вопросы в интересах Молдовы. Однако многим было понятно заранее – ни на какой саммит Майя Санду не поедет, не ясно было только, какой повод она придумает для этого, отмечает издание.

Но придумывать ничего особенно не стали, просто оказалось, что президент Молдавии не в курсе – было приглашение посетить саммит или не было. Отговорка, по мнению автора статьи политолога Семёна Албу, мало того, что глупая для такого уровня, но ещё и неоригинальная – в Администрации президента уже «теряли» приглашение на празднование годовщины Гагаузской автономии, да и письмо президента Приднестровской Республики «не могли найти». Была озвучена ещё одна причина – «отсутствие повестки».

«Надо думать, повестка, чтобы встречаться с главами, к примеру, прибалтийских стран, и не по одному разу за год, есть. С президентом Исландии, – тоже. Просто представьте, какая богатая и разнообразная там могла быть повестка. Но вот как дело доходит до России – то нам сразу нужна какая-то мифически мощная программа визита. Хотя вопросов, которые можно и нужно обговаривать с Кремлём, множество, и большинство из них назовёт даже обыватель. Это и энергетический компонент. Это и торговля, в первую очередь доступ молдавских товаров на российский рынок. Это и положение наших мигрантов. Это и приднестровское урегулирование, которому без России никогда конца и края видно не будет»,

– напоминает автор.

Но самое интересное, считает Семён Албу, это тот факт, что, несмотря на все антироссийские акции новой власти, в Москве с ней до сих пор готовы говорить. И не только говорить, но и договариваться. Но вместо того, чтобы пользовать преимуществами участия в таких организациях как СНГ и ЕАЭС, молдавские власти стараются всеми силами от них дистанцироваться. Последствия подобной политики предсказать легко – дальнейшее ухудшение отношений с Россией. Приблизительно, как у Украины и Грузии, с которыми Молдавия связана участием в проекте «Ассоциированное трио». Но для президента Молдавии личные амбиции выше национальных интересов, уверен политолог, который не знает, как долго Россия будет держать свои двери открытыми для Молдавии.

Тем более что молдавские власти изо всех сил стараются испортить существующие двусторонние отношения с Москвой.

Семён Албу предлагает вспомнить недавнее подписание газового контракта, которому поначалу все были рады, особенно тому, что Россия не поставила никаких политических требований. Но прошло совсем немного времени, и Майя Санду вновь заговорила о «российском давлении», а премьер-министр Наталья Гаврилица внезапно объявила, что подписавший договор с «Газпромом» вице-премьер Андрей Спыну не имел права это делать. Желание молдавской стороны понятно – она просто не желает платить исторический долг, образовавшийся за много лет перед «Газпромом». Но последствия подобной авантюры предугадать можно уже сегодня.

«Среди главных приписываемых себе "заслуг" молдавского президента – «активная внешняя политика и выход из международной изоляции». Однако о таком достижении очень странно говорить на фоне того, что теперь мы сами изолируемся от российского вектора. Почему за год так и не появилось повестки визита президента в Москву? Можно ли называть такую внешнюю политику прагматичной и активной? И стоит ли портить отношения с Россией в текущих региональных реалиях, где неосторожный шаг грозит обернуться даже потерей государственности? Между тем внешнеполитическая близорукость Майи Санду угрожает национальным интересам Молдавии»,

– делает вывод Regional Trends Analytics.