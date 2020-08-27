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RTA: Куда движется Молдова

27 августа 2020, 09:05  •  29 • Украина
Республика собирается отмечать свой праздник независимости, будучи максимально зависимой
«27 августа Молдавия отметит 29-ю годовщину своей независимости, а уже в следующем году, вероятно, широко отпразднует 30-летний юбилей. Чем ближе такая солидная дата, тем больше желания сделать какие-то выводы, осмыслить реальность и положение дел и, наверное, дать ответы на важные вопросы: куда мы всё-таки движемся и как дальше жить»,
– сообщает аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).
Издание отмечает, что оглянуться на прошедшие десятилетия и проанализировать сделанное молдавским политикам необходимо по той простой причине, что, согласно социологическим опросам, подавляющее большинство граждан Молдовы уверены в том, что страна движется в неправильном направлении. Хотя вряд ли у нынешних политиков есть ответ на вопрос – «как нам обустроить Молдову». И президентские выборы ничего не изменят в политическом раскладе в стране, уверен автор статьи политолог Сергей Чебан.
Зато досрочные парламентские выборы в 2021 году могут привести к большим переменам, на политической сцене может появиться новое поколение политиков.
«Но самые светлые ожидания часто не совпадают с молдавской реальностью. Ещё год назад многим казалось, что в Молдове наконец-то произошли исторические перемены, и был сломлен многолетний олигархический режим. Но со временем оказалось, что ничто не может заставить мыслить молдавских политиков категориями большими, нежели узкими партийными и финансовыми интересами, из-за чего хрупкий симбиоз правых и левых быстро сломался, а Молдова оказалась там же, где и была»,
– пишет Чебан.
И сегодня, по мнению автора, страна находится всё в том же состоянии геополитического выбора, который она не может сделать вот уже 29 лет, и из-за чего молдавское общество так и остаётся расколотым на протяжении десятилетий.
Есть мнение, что со временем общество, которое сегодня расколото практически пополам, будет всё же дрейфовать в сторону Запада, поскольку подрастающее молодое поколение всё больше ориентировано на Европу. Но есть и другое мнение, отмечает Чебан, о том, что за все годы своей независимости это государство никуда особенно и не двигалось, а стояло на месте, питаясь остатками своих скудных ресурсов и тем, что досталось в наследство от Советского Союза. И как результат – всё нарастающие депопуляция и деиндустриализация Молдовы.
Ещё одна проблема страны – приднестровский конфликт, напоминает политолог. За прошедшие десятилетия о реинтеграции было сказано много слов, но никаких реальных решений этой проблемы нет и не видно в будущем. А Кишинёв всё чаще задумывается над вопросом – зачем ему вообще нужен Тирасполь, в котором при каждом удобном случае стараются подчеркнуть «глубинные гражданско-политические различия двух берегов Днестра». Так что вряд ли приходится ожидать решения приднестровского вопроса в ближайшие год – два, отмечает RTA.
Ну а пока Республика Молдова собирается отмечать свой праздник независимости, будучи максимально зависимой: «от мнения международных игроков, от финансирования зарубежных доноров, от олигархических элементов и даже от погодных условий».
«Перед государством и политическими элитами стоит немало сложных вопросов с глубокой историей, и только разумные ответы на них вкупе со смелыми и волевыми решениями могут открыть стране новые жизненные перспективы. Сохраняющаяся же инерция, беззаветная надежда исключительно на внешних партнёров и паразитарная модель поведения элиты страны, скорее всего, обернутся дальнейшей эрозией политической системы и постепенной утратой Молдовой своей государственности»,
– констатирует политолог.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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