RTA: какую роль готовит НАТО Молдове?

Альянс активно усиливает военное присутствие в регионе Чёрного моря

«Америка вернулась. Я говорю сейчас как президент Соединённых Штатов и посылаю чёткий сигнал миру – Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся. И мы будем идти вперёд вместе. Соединённые Штаты будут тесно работать с Европейским союзом, чтобы вместе встречать вызовы, с которыми мы сталкиваемся»,

– цитирует молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics выступление президента США Джозефа Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности.

Главным инструментом для сдерживания геополитических конкурентов США станет НАТО, внутреннее единство которого было нарушено за время президентства Дональда Трампа, отмечает RTA. Теперь альянс разрабатывает новую стратегическую концепцию для того, чтобы заново мотивировать страны-члены альянса на противодействие России и Китаю, одновременно активно наращивая силы на восточном фланге. Этого не скрывает генсек НАТО Йенс Столтенберг, подтвердив, что альянс «в последнее время значительно усилил присутствие на своих восточных границах, включая регионы Балтики и Чёрного моря».

«Маховик противостояния раскручивается всё сильнее. Хотя о прямом военном столкновении двух держав речи пока не идёт, высока вероятность пробы сил в рамках одного или нескольких конфликтов в странах восточноевропейского региона. Например, на Украине, которую США активно накачивали (и накачивают) оружием. Характерно, что в последнее время существенно обострилась ситуация в Донбассе. Смысл возможной эскалации конфликта в Донбассе понятен – проверка боем оперативных возможностей Москвы»,

– считает автор статьи молдавский политолог Владимир Ротарь.

По его мнению, в качестве такого же «пробного шара» может выступить и Молдавия, которую уже давно насильно встраивают в систему европейской коллективной безопасности, хотя она и не является членом НАТО.

Автор напоминает, что ещё в 2006 году был утверждён первый Индивидуальный план действий партнёрства (IPAP) Молдова – НАТО, что является третьим уровнем сотрудничества и означает «конкретные мероприятия по интеграции в НАТО силового сектора государства-партнёра». А в настоящее время в стадии принятия новый проект IPAP на 2021-2023 годы, согласно которому Молдавия берёт на себя ряд обязательств во всех сферах – от экономики до правосудия.

Среди прочих есть там пункт о том, что Молдова «обязуется реализовывать решения саммитов НАТО и способствовать быстрому и полному вывоу российских войск». Также в новом проекте идёт речь о замене миротворческой миссии в Приднестровье миссией ОБСЕ и об уничтожении военных складов в Колбасне. И хотя сегодня принятие этого плана пока отложено до тех пор, пока в стране не появится дееспособное правительство, сомнений нет, что его примут.

Владимир Ротарь уверен: Вашингтон придаёт большое значение молдавскому направлению. Это подтверждается и беспрецедентным фактом назначения советника-эксперта из США Карен Бонаби в департамент по реформам Министерства обороны Молдовы. Бонаби будет помогать реформировать Национальную армию страны по стандартам НАТО, курировать взаимоотношения ведомства с США и следить за расходованием выделяемых Вашингтоном средств. То есть фактически Соединённые Штаты будут в ручном режиме контролировать все процессы, связанные с модернизацией армии Молдовы, отмечает автор.

«И хотя в соответствии с Конституцией Молдова является нейтральным государством, но в реальности этот статус практически никогда не соблюдался. Власти на протяжении многих лет плотно сотрудничают с НАТО, имея с этого немалый военно-экономический и политический профит. Теперь же это может выйти боком, ведь, судя по набирающей ход новой холодной войне, время «расплачиваться по счетам» для Кишинёва может наступить уже очень скоро»,

– констатирует Regional Trends Analytics.