RTA: Евросоюз не доволен авантюризмом правительства Санду

В Брюсселе намекают Кишинёву – слишком много ошибок

«Похоже, что происходящие в нашей стране процессы попали в фокус внимания различных европейских институтов, которые решили самостоятельно оценить причины осложнившейся ситуации в Молдове. В адрес молдавских властей уже посыпались первые критические стрелы, подразумевающие необходимость следования «транспарентным и демократическим» принципам при принятии управленческих решений»,

– сообщает интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).

Первая критика раздалась со стороны содокладчиков комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые проехали по стране, посетили Гагаузию с Приднестровьем, а также встретились не только с представителями власти, но и оппозиции, в результате чего получили сведения о текущем положении дел в Молдавии из первых рук, отмечает издание. Уделили внимание делегаты ПАСЕ и скандалу, связанному с арестом генерального прокурора страны Александра Стояногло, для чего они запросили информацию от адвокатов и от представителей защиты.

«С учётом всех обстоятельств и повышенного интереса со стороны ПАСЕ есть немалая вероятность, что итоговый отчёт станет «холодным душем» для новой власти, которая пока не поспевает за динамикой процессов и совершает настолько грубые политические ошибки, которые даже лояльно настроенные европейские представители не могут себе позволить проигнорировать»,

– говорится в статье.

Для того чтобы добавить позитива и продемонстрировать «приверженность европейским ценностям», власти не смогли придумать ничего лучше, как поспешно ратифицировать скандальную Стамбульскую конвенцию. Всем известно, что в Молдавии слишком много противников этой конвенции, поэтому даже председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио, посетивший на прошедшей неделе Кишинёв, неожиданно для всех призвал власти не путать срочность с поспешностью, а ещё постараться найти возможности для конструктивного общения с оппозицией, напоминает RTA.

Ещё одним показателем недееспособности молдавских властей стала публикация накануне очередного заседания Совета ассоциации ЕС – Молдова отчёта о выполнении Соглашения об ассоциации. Документ констатирует: реформа правосудия в стране тормозит, спустя шесть лет после начала расследования «кражи века» никто из виновных не осуждён, деньги не возвращены. Есть ещё один повод для недовольства «западных партнёров» – резкий рост заявок граждан Молдовы на предоставление убежища в странах Евросоюза, что не осталось без внимания европарламентариев, отмечает автор статьи, политолог Сергей Чебан. Дело дошло до того, что встал вопрос о прекращении безвизового режима для Молдовы ввиду возникновения проблем у ЕС.

«Число промахов со стороны правящей партии достигло того предела, когда опекаемые Европейским союзом молдавские политические силы начинают получать первые «жёлтые карточки» за неправильные решения, неубедительные аргументы и в целом за не совсем верное направление движения. Брюссель и Страсбург прозрачно намекают президенту и парламентскому большинству, что времени на раскачку больше нет и закрывать глаза на очевидные проявления политического авантюризма никто не собирается»,

– констатирует Regional Trends Analytics.