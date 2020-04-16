RTA: «Европа разочаровалась в Молдове»

Брюссель не верит в европейское будущее Молдовы

«Брюссель разочарован и утомлён бесконечной борьбой за власть и проваленными реформами в Молдове и больше не верит в европейское будущее республики»,

– сообщает молдавское аналитическое издание Regional Trends Analytics (RTA).

По мнению издания, о том, что ЕС бросила молдавскую проевропейскую оппозицию на произвол судьбы, говорят многие факты. Прежде всего, это происходившие уже на фоне разгоравшейся эпидемии довыборы в Хынчештах, которые завершились прогнозируемо – оппозиция на выборах провалилась, а район стал одним из самых больших очагов заражения коронавирусом. Всё это стало явной стратегической ошибкой лидера молдавской оппозиции Майи Санду и ударило по её имиджу и имиджу её партии.

Следующий просчёт оппозиции – на этот раз при участии Конституционного суда – блокирование правительственного плана по поддержке населения и бизнеса в период карантина. У правительства появились большие основания теперь при случае напоминать о том, что по вине оппозиции граждане Молдовы не получили материальную помощь, а бизнес – поддержку.

«Такие опрометчивые шаги проевропейских сил — всего лишь симптомы. Диагноз же очень прост: Европейский Союз перестал активно заниматься делами Молдовы. Частично по причине более значимых внутренних и внешних проблем (миграционный кризис, Брексит, пандемия), частично из-за накопившейся усталости от самодеятельности молдавских политических элит, тратящих предоставляемые ресурсы и поддержку на дискредитацию европейского проекта и образа жизни. Неэффективность вложений со временем трансформировалась в неэффективность персоналий, занятых на молдавском направлении»,

– уверен автор статьи политический обозреватель RTA Антон Швец.

А как хорошо всё начиналось, вспоминает он.

В 2004 году партия коммунистов Молдовы, которая в то время была у власти, провозгласила европейскую интеграцию как внешнеполитический ориентир для Молдовы. В 2008 году заработала делегация Евросоюза в Кишинёве, после чего влияние Брюсселя увеличилось в несколько раз, а Молдавия получила квоту на беспошлинный экспорт в страны ЕС.

Потом коммунистическая партия проиграла, и к власти в Молдове пришёл «Альянс за европейскую интеграцию», что не нарушило устремлений страны в Европу. С тех пор у Брюсселя была возможность выбирать тех политиков, которые им больше нравились и, поддерживая их, управлять процессами в стране.

А уж заявления о «необратимости проевропейского курса» звучали при каждом удобном случае. После предоставления безвизового режима (краткосрочного) и подписания Соглашения об ассоциации путь в Европу казался вполне обоснованным. ЕС пытался помочь и в урегулировании приднестровского конфликта. Брюсселю даже удалось включить Приднестровье в углублённую зону свободной торговли между Молдовой и Евросоюзом.

«Превосходство европейской модели казалось неоспоримым, а перспективы весьма радужными. Но со временем появились мощные политические проекты, практически никак не завязанные на Евросоюз в организационном плане. Демократическая партия, давно находящаяся во власти, смогла опереться на поддержку отдельных кругов и лоббистских структур в США. Партия социалистов, формально поддерживающая европейский вектор, получает финансирование и политическую подпитку исключительно на востоке – в Российской Федерации»,

– говорится в статье.

И тогда Брюссель решил перезагрузить свои проевропейские силы в Молдове, выдвинув партии «Действие и солидарность» и «Достоинство и правда», которые затем объединились в один блок ACUM, что оказалось большой ошибкой Евросоюза.

Летом 2019 года ЕС сделала попытку вернуться «в игру», но, по мнению RTA, решение принимали Вашингтон и Москва. Поэтому в Брюсселе особенно и не прореагировали на свержение правительства Майи Санду всего через пять месяцев.

Антон Швец считает, что сегодня Евросоюз не в состоянии предложить реальные варианты выхода из кризиса, в котором оказалась страна «по причине постоянной борьбы за власть». Президент и правительство уже не стесняются критиковать Европу и упрекать в недостаточной помощи, чего не было никогда ранее.

«Во многом тусклый облик Евросоюза в Молдове связан с нетипично вялой и трусливой линией, выстраиваемой нынешним главой делегации Петером Михалко. Следует признать, что подходы Евросоюза на молдавском направлении нуждаются в кардинальном пересмотре в сторону активизации деятельности, в том числе с официальными властями и с третьим сектором. В противном случае в самые ближайшие годы Брюссель потеряет последние рычаги влияния в данном регионе»,

– предупреждает Антон Швец, явно переживая за интересы Евросоюза.