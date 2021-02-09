RTA: Есть ли будущее у проекта "Восточное партнёрство"?

«Евросоюз в ближайшее время пересмотрит многое в отношении внешней политики, включая и проект "Восточное партнёрство"»

«На фоне внутренних проблем заметно ослабел интерес Евросоюза к интеграции в рамках Восточного партнёрства далеко не самых многообещающих членов в лице Молдовы, Украины и Грузии. Это вынуждает элиты трёх постсоветских государств предпринимать активные попытки вдохнуть в проект новую жизнь»,

– пишет интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).

В том случае, если политический кризис в Молдавии будет продолжаться, единственным «функциональным инструментом в руках молдавских властей останется международное взаимодействие», отмечает издание. И президент Майя Санду пытается задействовать этот инструмент максимально эффективно, для чего и уделяет такое большое внимание зарубежным визитам. В министерстве иностранных дел тоже не сидят без дела.

Пока Санду находилась в Париже, главы МИД Украины, Молдавии и Грузии отправили совместное письмо главе Евросоюза Жозепу Боррелю, еврокомиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Вархеи и министрам иностранных дел всех государств – членов Евросоюза.

В своём письме Киев, Тбилиси и Кишинёв напомнили о своём желании интегрироваться с европейскими структурами и рассказали о том, как они видят дальнейшее развитие проекта "Восточное партнёрство".

В настоящее время рассматривается возможность проведения очередного саммита "Восточного партнёрства", поэтому министерства иностранных дел трёх стран и решили напомнить о себе заблаговременно, в надежде на то, что проект, в последнее время изрядно зашедший в тупик, можно переосмыслить, после чего у него появится перспектива.

«Основания для тревоги политических элит трёх стран небезосновательны. Нешуточный кризис, накрывший Евросоюз, включая Brexit и пандемию, серьёзно ударил по общеевропейскому единству и солидарности. "Восточное партнёрство" на этом фоне может быть как минимум временно списано «в утиль», поскольку притяжение новых, далеко не многообещающих кандидатов вряд ли отвечает стратегическим целям еврозоны на ближайшее десятилетие»,

– считает автор статьи политолог Сергей Чебан.

Прошлый год показал, что во время любой чрезвычайной ситуации страны-члены ЕС решают, прежде всего, свои собственные проблемы. Поэтому в последнее время в Брюсселе заговорили о развитии общего пространства и даже о выходе «на новый уровень политической интеграции и трансформации ЕС в (кон)федеративный проект с усечением суверенитета его участников», отмечает автор.

Однако ни Украину, ни Молдову, ни Грузию вопросы суверенитета не беспокоят, и они готовы ещё больше этот суверенитет урезать, только бы сблизиться с Европой. Для чего и пытаются сегодня убедить коллективный Запад в том, что "Восточное партнёрство" является одним из самых важных инструментов в противостоянии Запада и России.

«По мнению экспертов, Евросоюзу в ближайшее время предстоит пересмотреть многое как внутри себя, так и в отношении своей внешней политики, включая такие проектные инициативы как "Восточное партнёрство". В Кишинёве, Киеве и Тбилиси это понимают, поэтому и пытаются придать партнёрству новое звучание. Однако насколько это отвечает интересам Брюсселя, станет ясно уже в ближайшее время»,

– констатирует RTA.