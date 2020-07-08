RTA: ЕС разочаровался в Молдове

«Сегодня Брюссель готов отказаться от финансирования Кишинёва»

«Текущее состояние внутренней политики Молдовы можно охарактеризовать как тревожное ожидание. Опирающееся на соглашения социалистов и демократов правительство Иона Кику после утраты ими парламентского большинства более не отвечает критериям легитимности и функциональности. Практически любой шаг правительства, включая вполне трезвые и социально ориентированные инициативы, подвергается резкой критике оппозиционных сил»,

– говорится в статье, опубликованной на аналитическом сайте Regional Trends Analytics.

Хотя оппозиция и настроена очень воинственно по отношению к правительству, тем не менее, сами оппозиционные партии расходятся во мнениях по всем ключевым вопросам, в стане оппозиции нет единства, она раздроблена. Единственной точкой соприкосновения у всех оппозиционных сил является евроатлантическая интеграция. Однако этого слишком мало для того, чтобы решать серьёзные задачи, отмечает издание.

К тому же накануне президентских выборов лидер PAS Майя Санду, мечтающая занять президентское кресло, не хотела бы портить свой имидж связями с представителем беглого олигарха Плахотнюка – Адрианом Канду. Да и заменить действующее правительство Иона Кику сегодня некем.

Можно было бы понадеяться на вмешательство «внешних партнёров», как в июне прошлого года, которые приедут и помогут сформировать новое парламентское большинство. Однако раздробленное состояние парламента и неудачный опыт союза ПСРМ и ACUM «сводят на нет возможность повторного международного консенсуса, который и тогда казался чем-то из ряда вон выходящим». Молдавские политики упустили исторический шанс и ввергли страну в очередной кризис, уверены в RTA.

«В этом смысле многим понятно разочарование Европейского союза в Молдове, которую давным-давно не называют ни лидером, ни витриной «Восточного партнёрства». Череда политических кризисов привела к тому, что многолетние инвестиции и усилия европейской дипломатии обернулись установлением олигархического правления Влада Плахотнюка. В итоге после долгожданного освобождения «захваченного государства» в молдавской политике значительно усилилось российское влияние. И сегодня ЕС готов отказаться от финансирования Молдовы»,

– пишет автор статьи политолог Антон Швец.

Безусловно, европейские деньги очень нужны Молдове, особенно после того, как оппозиция заблокировала соглашение о кредите с Российской Федерацией. Но и Брюсселю, перегруженному своими проблемами, деньги нужны не меньше.

В Евросоюзе пытаются согласовать меры поддержки экономик европейских стран, пострадавших от пандемии. Идёт спор о том, какой стране нужно помочь больше, какой – меньше. Пандемия подкосила даже экономики крупных стран ЕС, падение ВВП в которых может превысить 10%, что будет настоящей катастрофой.

Понятно, что в таких условиях Брюссель меньше всего хочет тратить деньги ещё и на решение молдавских проблем.

Но население страны не виновато в том, что у него безответственные политики, считает RTA и предлагает Брюсселю вернуться к «активному участию в политической жизни Молдовы». А именно – поддержать здоровые политические силы, сформулировать понятные избирателям цели и нарисовать ясную перспективу развития общества. Получается, что без «западных партнёров» молдавские политики не в состоянии даже «сформулировать понятные избирателям цели». Что ж это за политики такие в Молдавии? Неужели все такие, или автор имеет в виду всё-таки оппозиционных политиков, которых выкормил и взрастил Запад, однако где-то не доучил. Ну а поскольку сам виноват – приходи и разбирайся, иначе всё будет совсем плохо, считает Антон Швец.

«Пока молдавские политики выжидают, ежедневно рискуя человеческими жизнями и будущим Молдовы, Брюсселю следует вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить дальнейшей дестабилизации своих восточных рубежей. Если не сделать это сейчас, то до президентских выборов Молдове придётся столкнуться с серьёзными проблемами, которые могут обратить вспять последние 30 лет независимости»,

– просит помощи автор.

Услышат ли в Брюсселе? Захотят ли прийти и начать распутывать политические узлы Молдовы, распутать которые сложно, проще разрубить?