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RTA: Дождётся ли Молдова денег от МВФ?

08 октября 2020, 03:00  •  26 • Украина
Деньги страна получит в том случае, если выборы завершатся «правильно»
«На прошлой неделе стало известно, что Международный валютный фонд не включил вопрос о рассмотрении новой программы взаимодействия с Молдовой в заседание Совета директоров от 30 сентября. Это стало тем более неожиданным с учётом множества ранее сделанных президентом Игорем Додоном и премьер-министром Ионом Кику заявлений, излучавших абсолютный оптимизм по поводу получения первого транша из полумиллиардного кредита МВФ уже в сентябре. Теперь же эти деньги придут в страну не раньше конца осени, то есть уже после проведения президентских выборов»,
– сообщает молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).
Издание напоминает, что прошлая программа МВФ в Молдове завершилась успешно. Несмотря на то, что в стране возникло несколько скандалов по поводу требований Фонда (речь идёт о повышении тарифов и резком повышении НДС для сектора HoReCa), правительство Молдовы заявило о готовности начать разработку следующей программы. И действительно, переговоры начались уже в июле текущего года, прошли успешно и завершились «подписанием предварительного соглашения между правительством, Национальным банком Молдовы и МВФ».
Не обошлось без громких заявлений правительства по этому поводу. Так, премьер-министр Ион Кику отметил, что грядущая программа будет «беспрецедентной и самой масштабной, когда-либо заключённой Молдовой и МВФ». И даже оппозиционный политик, заместитель главы партии «Платформа DA» Александр Слусарь, который также принимал участие в переговорах, назвал программу «уникальной».
И действительно, отмечает RTA, на бумаге выглядело всё хорошо – Молдавии пообещали $558 млн, а это в три раза больше, чем в предыдущий раз, при этом 85% этой суммы предназначалось для поддержки государственного бюджета, и только 15% – на проведение реформ, пополнение валютных резервов НБМ и т.д.
Первый транш в размере $100 млн Кишинёв ожидал получить уже в сентябре.
Однако наступил сентябрь, за ним – октябрь, а денег нет. И главное – в ближайшем будущем не ожидаются. О причинах же остаётся только догадываться.
Возможно, одной из причин стала не выполненная до конца реформа юстиции – условие МВФ. Ещё один вероятный повод – арест активов банка Victoriabank в ходе расследования по делу об украденном миллиарде. Дело в том, что этот банк был передан иностранным инвесторам (ещё одно условие МВФ) и оказался под контролем румынского Banca Transilvania и Европейского банка реконструкции и развития. Арест активов вполне мог вызвать недовольство в ЕС.
«В то же время всё это может быть лишь формальными поводами, а реальные причины кроются глубже. Стоит напомнить, что сотрудничество с МВФ для нашей страны важно не только самим фактом получения кредита – оно является обязательным условием для макрофинансирования Молдовы со стороны ЕС. Таким образом, перенос рассмотрения займа на более поздний срок может отражать нежелание Запада спонсировать нынешнюю молдавскую власть и тем самым давать ей лишние козыри в ходе избирательной кампании. Поэтому, если выборы завершатся «правильно», нет сомнений в том, что новая программа МВФ для Молдовы будет утверждена без особых проблем, в то время как победа не угодного Западу кандидата вполне способна затянуть этот процесс на неопределённый срок»,
– считает автор статьи молдавский политолог Владимир Ротарь.
По его мнению, ещё один факт кажется достаточно странным – правительство неоднократно подчёркивало, что оно не брало на себя никаких «шоковых» обязательств перед МВФ в социальном плане и в экономике. Это выглядит замечательно, но необычно. Хотя бы потому, что есть очень свежий пример с Украиной, которая также недавно заключила соглашение с МВФ, обязуясь выполнить ряд очень жёстких условий. Молдавия же сегодня находится не в лучшем положении, чем Украина.
«И тут остаётся либо верить в безупречные навыки и таланты молдавских переговорщиков, либо от нас что-то скрывают, и в программе есть не очень удобные пункты, которые Кишинёв не хотел бы показывать общественности – по крайней мере, до завершения выборов. И потому сам не торопится выполнять условия МВФ, затягивая процесс утверждения новой программы»,
– констатирует Regional Trends Analytics.
Соб. корр. ФСК

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