RTA: День какого языка отметила Молдова?

Языковый вопрос всё больше разъединяет молдавское общество

В последних числах августа в Молдове один праздник следует за другим – День освобождения от немецкой оккупации, День независимости и День государственного языка, который и на тридцатом году независимости страны вызывает так много вопросов, что государственные лица, поздравляя с этим праздником, стараются не упоминать – о каком языке идёт речь.

Конечно, в этот день положено говорить об объединяющей силе языка, который является «основой молдавской идентичности».

«Объединяющий» потенциал на деле был так велик, что почему-то у каждого из высоких государственных и партийных мужей была своя версия, с праздником какого именно языка они вчера поздравляли сограждан. Проще всего в этом плане проевропейской оппозиции – те без обиняков рассуждали про бессарабцев и их родной румынский язык, который «воспрял после 1989 года» (по версии Майи Санду) и которому «нельзя дать умереть на левом берегу Прута» (по мнению Андрея Нэстасе)»,

– сообщает молдавское аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics.

Международные партнёры тоже особо не сомневались, о каком языке идёт речь и глава делегации Евросоюза в Кишинёве Петер Михалко даже прочёл стихотворение Михая Еминеску на румынском языке.

Зато все остальные политики, произнося праздничные речи, старались не акцентировать внимание на том, день какого языка, собственно говоря, празднуется.

Автор статьи политолог Семён Албу отмечает, что только президент Игорь Додон назвал вещи своими именами: в Молдавии одни считают язык молдавским, а другие румынским, при этом президент подчеркнул, что к версии молдавского языка склоняется всё же большинство населения страны.

Но «это не должно разделять народ», напомнил Игорь Додон.

Действительно, до сих пор большинство жителей страны называют свой язык молдавским. Однако ситуация меняется с каждым годом, и если верить социологическим исследованиям, то количество молдаван, называющих родной язык румынским растёт, и чем дальше, тем быстрее.

«Получается, что молдавский язык в самой Молдове оказался на положении бедного родственника, который одним политическим силам и вовсе не нужен, а другим — нужен, но в большинстве своём исключительно в электоральных целях. Ведь все заядлые молдовенисты, добираясь до властных кабинетов и возможности что-то решать и менять, почему-то тут же становятся очень гибкими в этом вопросе, постоянно оглядываясь то на местных правых и унионистов, то на международных партнёров. В первую очередь, разумеется, на Бухарест»,

– пишет Семён Албу.

А Румыния все эти годы старательно подталкивала «младшего бессарабского брата» к тому, чтобы бедный родственник побыстрее отказался от своей молдавской идентичности, основой которой во все времена является язык.

Автор напоминает то, о чём он не раз уже писал – молдавский язык не младше румынского, у молдавского языка древние литературные традиции, а литературные памятники, написанные на молдавской кириллице, относятся к раннему Средневековью. Молдавский язык развивался по своим оригинальным традициям, тогда как в румынском существуют многочисленные примеси и заимствования. Это всё прекрасно знают молдавские политики, однако не решаются отстаивать свою точку зрения и возражать Бухаресту, который на протяжении тридцати лет целенаправленно и последовательно проводит румынизацию Молдовы.

Ведь это именно Бухарест дал распоряжение, а в Кишинёве послушно согласились, и Конституционный суд Молдовы вынес решение – считать, что Декларация о независимости Республики Молдова имеет приоритет над Конституцией Республики Молдова. В Конституции сказано, что государственным языком является молдавский, в Декларации о независимости – румынский.

После смены власти ничего не изменилось, отмечает издание. Только-только попытались начать разговор о том, что молдаване говорят всё-таки на молдавском языке, а в школах следует изучать историю своего государства, а не историю соседнего, и тут же получили «по рукам». Румынская академия наук выразила свою озабоченность «новыми попытками ввести в официальное использование в Республике Молдова несуществующее понятие «молдавский язык», назвав его «продуктом советской пропаганды и идеологической манипуляцией». В Кишинёве промолчали – и власти, и оппозиция.

Семён Албу также напоминает, что кроме языка, в стране есть ещё и унионистские идеи, которые слишком активно продвигаются в обществе и с которыми никто по-настоящему не борется. И хотя президент регулярно возмущается деятельностью унионистов, выступающих за ликвидацию молдавского государства, однако эти партии не запрещены, они действуют вполне официально, устраивают всевозможные акции и идут на выборы. Политики и дальше продолжают обменивать родную историю и язык на «евроинтеграцию» и политические очки.

«Некоторые считают, что языковой вопрос не имеет сегодня особого значения. Однако история говорит об обратном. Именно грубый и необдуманный подход в столь важном и тонком вопросе стал одной из главных причин восстания левобережья, конфликт с которым не решён до сих пор. Сейчас же, выбивая из-под молдавской государственности и идентичности один из её фундаментальных столпов, мы рискуем в очень недалёкой перспективе лишиться и того и другого. Впрочем, как видно, молдавской политической элите сегодня до этого особого дела нет»,

– констатирует RTA.