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RTA: Черноморский регион готовят к войне

17 мая 2021, 16:50  •  167 • Война
Молдове сложно будет остаться в стороне
«Международная обстановка продолжает ухудшаться, а новая холодная война между Россией и Западом кажется неизбежной. Совсем недавно прогремевшие российско-чешский и российско-болгарский скандалы только подчёркивают неотвратимость очередного витка геополитического противостояния. На этом фоне восточный фланг НАТО, как основной западной структуры для сдерживания России, становится приоритетным»,
– пишет молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).
Издание отмечает, что страны черноморского региона старательно «накачиваются» вооружёнными силами альянса, там идёт спешная реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных, в первую очередь, на повышение мобильности вооружённых сил НАТО, идёт работа над повышением скорости переброски войск на потенциальный театр боевых действий. Ведутся постоянные военные учения, которых только в этом году – масштабных – запланировано более двадцати.
«При этом обращает на себя внимание Румыния, которая становится одним из главных плацдармов для развёртывания сил НАТО. Так, впервые эта страна приняла на своей территории крупнейшие учения Defender Europe 2021. А в мае-июне на румынской территории пройдёт целая серия самых разных учений. Наряду с этим повышается и градус воинственной риторики Бухареста по отношению к Российской Федерации. Не осталось незамеченным и провокационное заявление румынского министра иностранных дел Богдана Ауреску о Чёрном море как «озере НАТО»,
– пишет молдавский политолог Владимир Ротарь.
Многие думают, что всё это никак не касается формально нейтральной Молдавии, однако это является заблуждением, уверен Ротарь. Мало того, что молдавские военные принимают участие во всех военных учениях НАТО в регионе, есть ещё и проект Плана индивидуального партнёрства Молдовы и НАТО на 2021 – 2023 годы, который предполагает со стороны Молдовы целый ряд обязательств – от экономики до правосудия. Здесь можно вспомнить и назначение американского советника в Министерство обороны Молдовы и увеличение из года в год закупок оружия: несмотря на пандемию и экономический кризис в прошлом году оружия было куплено на 17% больше, чем в позапрошлом.
«В настоящий момент евроатлантическая интеграция Молдовы несколько застопорилась – в связи с непрекращающимися внутриполитическими неурядицами Кишинёву просто не до неё. Но нет сомнений, что по их завершении и с формированием прочной структуры власти всё, как говорится, будет навёрстано. Черноморский регион всё больше походит на будущий театр военных действий, и Молдове будет сложно остаться в стороне от происходящих в регионе процессов»,
– предупреждает Regional Trends Analytics.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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