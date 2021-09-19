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RTA: чем заплатит Молдова за новый кредит МВФ?

19 сентября 2021, 12:50  •  100 • Украина
«Выполнение условий МВФ может вызвать всплеск народного негодования уже в этом году»
Молдавская экономика постепенно прекращает падение, вызванное прошлогодними карантинами, и начинает восстанавливаться, ВВП растёт, растут и доходы в бюджет. Однако макроэкономические показатели оставляют желать лучшего: топливо дорожает почти ежедневно, растут цены на продукты питания, на некоторые – значительно. А в ближайшей перспективе – новая волна пандемии и новый газовый контракт, который повлечёт рост тарифов для населения, а за ним и новый виток роста цен на всё, сообщает молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).
Всё это, по мнению издания, создаст сложную социально-экономическую обстановку, а властям придётся принимать меры по поддержке и населения, и бизнеса. Сделать же это возможно лишь за счёт внешней финансовой помощи.
«Как известно, предыдущая власть, где правили балом социалисты, не была обласкана западным финансированием, а к российскому перекрыли доступ оппоненты через решения Конституционного суда. PAS вызывает куда больше симпатий у европейских кредиторов, так что особых проблем возникнуть не должно. Кое-что уже, кстати, получено. К примеру, 236 млн. евро без предусловий по линии МВФ в рамках т. н. «прививки от пандемии», которые Кишинёв волен потратить по своему разумению – ими и будут закрывать новую бюджетную дыру, образовавшуюся после повышения пенсий»,
– пишет RTA.
Получил Кишинёв и первый транш макрофинансовой помощи – 36 млн евро, которые будут потрачены на борьбу с пандемией, восстановление экономики и реформу полиции.
Главным же для нового правительства является утверждение новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, отмечает автор статьи политолог Владимир Ротарь.
Он напоминает, что в прошлом году правительству социалистов не удалось добиться утверждения программы сотрудничества с МВФ.
Сегодня же в местном представительстве МВФ говорят о том, что вестись новые переговоры будут с новых позиций, учитывая смену правительства, а значит, и условия будут новые.
Давно понятно, что МВФ далёк от благотворительности, а выдвигаемые им условия часто ставят власти государств в тяжёлое положение, ведь эти условия предполагают непопулярные у населения меры. А иногда эти условия ставят крест на политической карьере самих представителей власти.
Ротарь приводит в пример соседнюю Украину, которая не смогла выполнить прошлую программу МВФ, да и с новой не сильно получается. Хотя только для того, чтобы эту новую программу утвердили в Фонде, Киеву пришлось принять закон о продаже земли, вызвавший возмущение у населения страны, а также фактически передать свою банковскую систему в руки западных партнёров.
«О том, что потребует МВФ от Молдовы, сейчас остаётся только гадать, хотя некоторые прикидки сделать можно. Скорее всего, Фонд точно не откажется от предыдущих требований: совершенствование налогово-бюджетной сферы, реформирования юстиции, борьбы с коррупцией. Но это были условия только для утверждения программы – для её дальнейшего выполнения появились бы другие. Об одном из них можно говорить практически наверняка – оно заключается в отмене закона о снижении пенсионного возраста»,
– отмечает издание.
И напоминает, что в МВФ раскритиковали принятие этого закона социалистами, против него выступала и оппозиция, которая сегодня стала властью. Можно предположить, что теперь PAS легко согласится пойти на отмену этого закона и повысить пенсионный возраст.
Также можно предположить, что в условиях МВФ будут пункты о контроле со стороны «западных партнёров» всех назначений на ключевые должности в молдавской юстиции и об усилении независимости Центробанка от государства. И самое непопулярное – налоговая реформа и рост тарифов.
«Последнее также было и в украинской программе и вызвало зимой 2020–2021 гг. массовые протесты населения, недовольного высокими платежами. В итоге Киеву к неудовольствию МВФ пришлось пойти на уступки, заморозив на время тарифы и сделав скидку на газ. Для Молдовы, которая уже скоро и так столкнётся с повышением цены за российский газ, это следует помнить, ведя переговоры с МВФ. Иначе резкое повышение тарифов, наложенное на и без того напряжённую социально-экономическую ситуацию в стране, может вызвать сильный всплеск народного негодования уже в этом году»,
– предупреждает Regional Trends Analytics.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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