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RTA: Борьба за пост президента развернётся после выборов

26 сентября 2020, 15:05  •  86 • Украина
«Выборы могут стать «спусковым крючком» к более масштабным политическим потрясениям»
«Нынешний этап избирательной гонки в Молдове проходит на редкость спокойно. Главные кандидаты неторопливо собирают подписи и ведут агитацию, не прибегая пока к каким-либо сюрпризам. По всему видно, что основная борьба за президентское кресло развернётся уже после выборов, и голоса молдавских граждан не обязательно станут решающим фактором»,
– сообщает аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics.
Издание отмечает, что, несмотря на постоянные заявления Майи Санду о грядущих фальсификациях выборов, это вряд ли произойдёт – американцы дали понять всем кандидатам, что любые махинации при подсчёте голосов будут строго наказываться. Отдельно отметили голосование молдавской диаспоры за рубежом и граждан Приднестровья. Судя по всему, диаспора в России останется без дополнительных избирательных участков, не дадут проголосовать и жителям Приднестровья – чтобы проще было не допустить фальсификаций. Ведь в этом заинтересованы оба главных кандидата на пост президента – Майя Санду уверена, что способна выиграть честные выборы, а Игорь Додон хочет «минимизировать риски непризнания итогов голосования международными партнёрами».
«В силу определённых обстоятельств президентские выборы в ноябре этого года рассматриваются как рубежные. Дело в том, что послы США и Евросоюза могут по ротационному принципу покинуть свои посты уже в следующем году. Оставление Молдовы с пророссийским президентом и коалицией демократов и социалистов после завершения дипломатических мандатов вряд ли входит в планы представителей Брюсселя и Вашингтона. По крайней мере, такая работа рискует быть названной неэффективной. И никаких других возможностей изменить реконфигурацию власти, кроме ноябрьских выборов, не будет»,
– пишет автор статьи политолог Антон Швец.
В то же время в стране очень силён протестный потенциал, который был обкатан в ходе митингов ветеранов войны, унионистов и аграриев. К этому следует добавить действительно бедственное положение большинства молдаван вследствие падения экономики, вызванного пандемией коронавируса. Так что желающих выйти на улицы будет предостаточно.
Поэтому и Майя Санду, и в особенности Игорь Додон, в силу разных причин уверенные в своей победе на выборах, думают не столько о том, как добиться решающего перевеса в голосовании, а о том, как завоёванную власть удержать, если соперник решит оспорить результаты выборов. И задача эта несравнимо сложнее, чем сбор подписей и ход избирательной кампании. Тем более, что победа на этих выборах просто необходима обоим, считает автор.
В случае поражения на выборах Игорь Додон может потерять не только пост, за этим могут последовать репрессии в отношении его родных, близких и соратников. А для Майи Санду поражение будет означать потерю влияния на молдавскую политику. Какой будет ситуация через следующие четыре года, никто сегодня предсказать не сможет. Поэтому экс-премьер просто «не может допустить повторного поражения от Игоря Додона, по крайней мере, уж точно не признает его».
Всё это приводит к выводу – конец 2020 года не может пройти в Молдове без потрясений.
«Несмотря на определённую декоративность президентского поста, предстоящие выборы будут иметь огромное моральное и практическое значение для всех вовлечённых сил, с перспективой стать «спусковым крючком» к более масштабным политическим потрясениям. В том числе в плане организации досрочных выборов в парламенте или формирования новой правящей коалиции. Поэтому нынешняя вялотекущая избирательная кампания не должна вводить в заблуждение – это лишь затишье перед бурей»,
– констатирует RTA.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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