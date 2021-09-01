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RT запустит онлайн-мастерские ВХУТЕМАС в честь 100-летия легендарных художественных курсов

01 сентября 2021, 13:55  •  38 • В России
Креативная команда RT Creative Lab запускает новый масштабный онлайн-проект, посвящённый 100-летию Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), а также проводнику советского конструктивизма Александру Родченко. Родченко — один из самых ярких преподавателей мастерских — стоит у истоков советского и российского профессионального дизайна. В этом году исполняется 130 лет со дня его рождения.
 
RT
 

В День знаний инновационное подразделение RT начинает отсчёт перед официальным запуском веб-сайта ВХУТЕМАС.academy. На этой платформе можно будет не только  узнать о драматичной и скоротечной истории ВХУТЕМАСа, но и почувствовать себя начинающим дизайнером: команда представит мини-курсы и мастер-классы, созданные на основе оригинальных учебных материалов, концепций и теоретических разработок преподавателей и студентов мастерских.

«ВХУТЕМАС — это особое явление в истории России. Это был новый язык художественного образования, революция в творческом мышлении и артистическом самовыражении. Фактически во ВХУТЕМАСе одними из первых в мире начали внедрять принципы нестандартного мышления (так называемое out-of-the-box thinking) задолго до появления самого термина», ― рассказал Кирилл Карнович-Валуа, креативный директор RT Creative Lab, перед анонсом проекта.

Московское отделение ВХУТЕМАСа было основано вскоре после революции, в 1920 году, и просуществовало всего десять лет. В разное время здесь преподавали Александр Родченко, Любовь Попова, Василий Кандинский, Владимир Татлин, Эль Лисицкий, Николай Ладовский, Константин Мельников, Алексей Щусев, Владимир Фаворский, Роберт Фальк и многие другие. В 1927 году ВХУТЕМАС был переименован во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), а в 1930 году — закрыт. Новаторские разработки педагогов были вычеркнуты из официальной советской истории на десятилетия.

Сайт проекта, который разрабатывается совместно с одной из лучших российских студий веб-дизайна Red Collar, будет запущен осенью 2021 года. У каждого направления будет свой куратор — эксперт исторического наследия в соответствующей области. В проекте будут собраны уникальные материалы, хранящиеся в личных коллекциях, архивах и музеях. Он раскроет образовательное наследие ВХУТЕМАСа в новом формате: онлайн-мастерские дадут возможность ознакомиться с работами профессоров разных направлений и студентов курсов, а также прочувствовать творческую среду ВХУТЕМАСа и его времени.

RT Creative Lab — студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде: #1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, Уроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены 229 международными и российскими наградами, в том числе интернет-«Оскаром» The Webby Awards, Clio Awards, The One Show, D&AD, New York Festivals, Red Dot и многих других конкурсов, а также номинациями на премии «Эмми» и «Каннские львы». В 2020 и 2021 году RT Creative Lab вошла в топ-10 лучших мировых инхаус-агентств по версии американской организации The One Club for Creativity. По итогам 2020 года команда заняла второе место в национальном рейтинге креативности АКАР в сегменте Digital.

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