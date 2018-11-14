RT и Sputnik вновь получат доступ в Елисейский дворец - источник

Российские журналисты из новостных агентств RT France и Sputnik вскоре, возможно, вновь получат доступ на официальные мероприятия в Елисейском дворце. Об этом сообщает ряд западных СМИ со ссылкой на информированные источники в канцелярии главы Пятой республики.

Так, к примеру, газета Le Figaro указывает, что подобная информация поступила от одного из советников президента Макрона. Сообщается, что тот отметил, что, поскольку RT France и Sputnik аккредитованы французским агентством - регулятором СМИ, он не видит причин не допускать их в резиденцию главы государства.

В любом случае, советник Макрона якобы также отметил, что французская сторона будет внимательно наблюдать за обоими информационными ресурсами. Аналогичную информацию со ссылкой на другого высокопоставленного чиновника приводит Bloomberg.

Напомним, что российские журналисты не имеют доступа на мероприятия в Елисейский дворец уже на протяжении нескольких месяцев. Впервые их не пустили туда еще в мае 2018 года.