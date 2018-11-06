РСМД и Германия

Что такое «новая восточная политика» Хайко Мааса

Реакция европейских союзников США на заявление американского президента о намерении выйти из договора по РСМД была противоречивой. По словам министра иностранных дел Великобритании Гэвина Уильямсона, его страна поддерживает инициативу Трампа «абсолютно твёрдо». Однако немецкий коллега англичанина Хайко Маас считает намерение Трампа «достойным сожаления», поскольку ДРСМД представляет собой «важный столп европейской архитектуры безопасности».

Потребовалось почти две недели, чтобы Маас огласил контрпредложения Берлина: он сделал это в статье «Мы должны говорить о разоружении», опубликованную в Spiegel.

Статья содержит четыре предложения главы немецкой дипломатии по созданию «нового доверия» между Европой, США, Россией и Китаем. Во-первых, нужно вернуться к серьёзному обмену информацией по поводу рисков, которые обусловлены появлением новых видов вооружений и «дырявой архитектурой контроля над вооружениями». Министр говорит о «разных оценках», которые свидетельствуют об обострении угроз за последние годы. Во-вторых, «мы хотим», заявил Маас, сделать предложения по созданию «всеобъемлющего прозрачного режима» контроля над ракетами и над крылатыми ракетами. В-третьих, министр намерен внести личный вклад в привлечение Китая к участию в системе контроля над вооружениями. В-четвёртых, Германия предлагает запретить новейшие виды вооружений, пока ещё они выглядят научной фантастикой, а не превратились в смертельно опасную реальность.

Говоря о «дырявой архитектуре» контроля над вооружениями, министр большое внимание уделяет новейшим видам вооружений. По словам Мааса, Германия уже внесла в ООН инициативу по запрету автономных систем вооружений («роботов-убийц») и намерена, не останавливаясь на этом, поднять вопрос о контроле над новейшими видами вооружений на конференции по безопасности, которая состоится в Берлине в будущем году.

Как быть с «дырявой» архитектурой безопасности? Можно ли «залатать дыры» или лучше разрушить дырявое строение до основания, чтобы затем возвести новое? Так вопрос не ставится, но фактически предложения Мааса ближе ко второму варианту, поскольку глава немецкой дипломатии предполагает новый формат процессов разоружения с привлечением Китая и Европы.

Акцент на участие Китая – это дань президенту США. Китай в плане Мааса прямо упоминается в третьем пункте («Критика США справедлива в том смысле, что массированное вооружение Китая пока не сопровождается выработкой каких бы то ни было форм доверия») и косвенно – во втором пункте («...будь то на Ближнем и Среднем Востоке или в Восточной Азии – уже сам факт наращивания таких вооружений [межконтинентальных и крылатых ракет] ведет к эскалации конфликтов».

Отметим, что в условиях (пока только) торговой войны США с Китаем Германия чувствует себя всё менее уверенно. С одной стороны, протекционистская политика администрации Трампа явно противоречит либеральным принципам международных экономических отношений, от которых Германия до сих пор не отреклась и которые официально разделяет Пекин. Китай уже потеснил США в списке крупнейших внешнеторговых партнёров Германии. С другой стороны, в Германии всё громче слышны призывы к осторожности в выстраивании отношений с Китаем. Позиция Германии по вопросам контроля над вооружениями продемонстрирует, насколько эти призывы серьёзны.

Симптоматично, что план Мааса опубликован в разгар крупнейших за период после окончания холодной войны натовских учений Trident Juncture 2018, развёрнутых в Норвегии. В этих учениях бундесвер отметился рекордной численностью участников – 8-10 тыс. военнослужащих. Немцы выделили для учений НАТО самый многочисленный контингент. Генеральный инспектор бундесвера (с известными поправками эта должность аналогична начальнику Генштаба) Эберхард Цорн признаёт, что это не случайно, а Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung умиляется ​​​​​​​ по поводу того, что бундесвер переживает в Норвегии возрождение из руин.

Однако бундесвер возрождается из руин на фоне руин глобальной системы контроля над вооружениями. И ещё одна, не менее угрожающая ассоциация: в ходе учений в Норвегии поставлена цель обеспечить «тотальную защиту» от «красных». Напомнить, что германский генерал Людендорф выдвинул концепцию «тотальной войны» в середине 1930-х годов, а широко известна эта концепция стала после речи Геббельса. Далеко ли лозунг НАТО о «тотальной защите» отстоит от концепции «тотальной войны» тех времён?

Хайко Маас претендует на авторство концепции «новой восточной политики». В отличие от восточной политики Вилли Брандта, новизна восточной политики Хайко Мааса состоит в том, что она нацелена на укрепление отношений Германии со странами Центральной и Восточной Европы, а отношениям с Россией придаётся малозначительная роль.

В сентябре 2018 г. Маас заявил о намерении Германии присоединиться к инициативе Троеморья, сопроводив своё заявление многозначительным комментарием: «Именно это мы сегодня называем новой восточной политикой». А по поводу намерения США выйти из договора по РСМД Маас напомнил, что Германия неоднократно призывала российскую сторону «прояснить ситуацию с серьезными обвинениями в нарушении договора о РСМД, чего Россия пока не сделала». По форме подобное замечание выглядит сдержанным, но по сути мало отличается от эпатажного обвинения Уильямсона в том, что Россия «насмехается» над договором.

В самой Германии ситуация вокруг РСМД комментируется на удивление мало. Однако статья Мааса вызвала читательский интерес. Некоторые высказывания участников онлайн-форума Spiegel свидетельствуют об озабоченности людей нарастанием напряжённости: «Маас как-то разглагольствует о разоружении, в то время как правительство, к которому он принадлежит, пропагандирует обратное… Он хочет нового диалога с Россией, а сам с беспримерным цинизмом постоянно требует санкций против России – и только против России». «Как всегда, с западной точки зрения враг на востоке, словно не было разрушительных войн с колоссальными потерями, включая 21 миллион жертв России. Как несколько лет тому назад писал Шолль-Латур [1], НАТО взяла Россию в тиски. Может быть, Маас требует вывода ракет из Польши? Да, я знаю, Крым. Но если бы не было этой сецессии, окружение России было бы снято? В этой статье мне не хватает требований прекращения оккупации Тибета Китаем, Северного Кипра – Турцией, Западной Иордании – Израилем. Нет? Почему же? Больше правдивых фактов на стол, и тогда министр станет более убедительным. Оболванивание просто опостылело».