РС-28 «Сармат» - настоящий удар по самолюбию для вероятного противника • 151 • Аналитика

В 2021 году начнутся серийные поставки ракет «Сармат» в Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.



Напомним, что РС-28 «Сармат» представляет собой новейшую межконтинентальную баллистическую ракету. Дальность стрельбы ракеты составляет 18 тысяч километров, стартовая масса – 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки – более 10 тонн. Разработка «Сармата» началась в 2011 году, в связи со стремлением к замене стратегической ракеты РС-20В «Воевода» - той самой, которую в США и НАТО прозвали «Сатаной».







В декабре 2019 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев отчитался, что 62-я ракетная Ужурская Краснознамённая дивизия уже готовится принять на вооружение новейшие ракеты «Сармат». Боевой потенциал РВСН после постановки новой ракеты на вооружение многократно усилится. В настоящее время на космодроме в Плесецке уже завершены бросковые испытания ракеты, так что до начала ее серийных поставок в войска осталось подождать совсем немного.



«Сармат» - настоящий удар по самолюбию для нашего вероятного противника. Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета сможет атаковать цели за тысячи километров, в том числе через Северный и Южный полюсы. Системы противоракетной обороны вероятного противника не являются для «Сармата» слишком масштабным препятствием, учитывая специфику доставки ракет по траекториям, существенно затрудняющим действия ПРО противника.





Обозреватель The National Interest Марк Эпископос назвал ракету «Сармат» самым выдающимся из всех российских стратегических вооружений. По мнению эксперта, ракета предназначена для уничтожения средств ведения ядерной войны. То есть, в случае конфликта Россия ударит «Сарматами» по территории США, ставя своей целью уничтожение пусковых установок американских ракет.



Последствия применения «Сармата» будут для вероятного противника катастрофическими. Поскольку МБР РС-28 может доставить до 7,5 ядерных мегатонн, в результате удара одной ракеты по американской территории может погибнуть в районе 35-37 млн американских граждан. Получается, что достаточно лишь 10 ракет «Сармат», чтобы уничтожить все Соединенные Штаты. Это прекрасно понимают в Вашингтоне, поэтому и относятся к новой ракете с большой опаской.





Китайское издание Sina также очень высоко оценивает новую межконтинентальную баллистическую ракету. Авторы издания подчеркивают, что 16 боеголовок способны полностью уничтожить всю инфраструктуру на огромной территории размером с Францию или, к примеру, с американский штат Техас. Можно представить себе все масштабы разрушений в случае такого ракетного удара.



С появлением «Сармата» боеспособность и защищённость России меняется значительно: укрепляются силы ядерного сдерживания. В условиях, когда Москва обладает столь мощным оружием, применение которого способно нанести колоссальный ущерб Соединенным Штатам, лучше воздерживаться от прямого вооруженного конфликта с Россией.





Даже если у американских вооруженных сил есть превосходство в авианосцах, в некоторых других вооружениях, это не означает, что США смогут защитить себя от российских межконтинентальных ракет. Конечно, сейчас и американская оборонная промышленность работает над дальнейшим совершенствованием средств противоракетной обороны, но пока «Сармат» остается для американской ПРО практически неуязвимым.



Возможно, именно это обстоятельство заставит американское руководство задуматься о своей агрессивной политике в отношении России и других государств современного мира. В какой-то степени смертоносный «Сармат» одновременно является и инструментом сохранения мира в масштабах планеты. Пока у нашей страны есть подобные вооружения, американское руководство не отважится на открытое вооруженное противостояние с Россией. В этом – главное политическое значение «Сармата». В 2021 году начнутся серийные поставки ракет «Сармат» в Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.Напомним, что РС-28 «Сармат» представляет собой новейшую межконтинентальную баллистическую ракету. Дальность стрельбы ракеты составляет 18 тысяч километров, стартовая масса – 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки – более 10 тонн. Разработка «Сармата» началась в 2011 году, в связи со стремлением к замене стратегической ракеты РС-20В «Воевода» - той самой, которую в США и НАТО прозвали «Сатаной».В декабре 2019 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев отчитался, что 62-я ракетная Ужурская Краснознамённая дивизия уже готовится принять на вооружение новейшие ракеты «Сармат». Боевой потенциал РВСН после постановки новой ракеты на вооружение многократно усилится. В настоящее время на космодроме в Плесецке уже завершены бросковые испытания ракеты, так что до начала ее серийных поставок в войска осталось подождать совсем немного.«Сармат» - настоящий удар по самолюбию для нашего вероятного противника. Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета сможет атаковать цели за тысячи километров, в том числе через Северный и Южный полюсы. Системы противоракетной обороны вероятного противника не являются для «Сармата» слишком масштабным препятствием, учитывая специфику доставки ракет по траекториям, существенно затрудняющим действия ПРО противника.Обозреватель The National Interest Марк Эпископос назвал ракету «Сармат» самым выдающимся из всех российских стратегических вооружений. По мнению эксперта, ракета предназначена для уничтожения средств ведения ядерной войны. То есть, в случае конфликта Россия ударит «Сарматами» по территории США, ставя своей целью уничтожение пусковых установок американских ракет.Последствия применения «Сармата» будут для вероятного противника катастрофическими. Поскольку МБР РС-28 может доставить до 7,5 ядерных мегатонн, в результате удара одной ракеты по американской территории может погибнуть в районе 35-37 млн американских граждан. Получается, что достаточно лишь 10 ракет «Сармат», чтобы уничтожить все Соединенные Штаты. Это прекрасно понимают в Вашингтоне, поэтому и относятся к новой ракете с большой опаской.Китайское издание Sina также очень высоко оценивает новую межконтинентальную баллистическую ракету. Авторы издания подчеркивают, что 16 боеголовок способны полностью уничтожить всю инфраструктуру на огромной территории размером с Францию или, к примеру, с американский штат Техас. Можно представить себе все масштабы разрушений в случае такого ракетного удара.С появлением «Сармата» боеспособность и защищённость России меняется значительно: укрепляются силы ядерного сдерживания. В условиях, когда Москва обладает столь мощным оружием, применение которого способно нанести колоссальный ущерб Соединенным Штатам, лучше воздерживаться от прямого вооруженного конфликта с Россией.Даже если у американских вооруженных сил есть превосходство в авианосцах, в некоторых других вооружениях, это не означает, что США смогут защитить себя от российских межконтинентальных ракет. Конечно, сейчас и американская оборонная промышленность работает над дальнейшим совершенствованием средств противоракетной обороны, но пока «Сармат» остается для американской ПРО практически неуязвимым.Возможно, именно это обстоятельство заставит американское руководство задуматься о своей агрессивной политике в отношении России и других государств современного мира. В какой-то степени смертоносный «Сармат» одновременно является и инструментом сохранения мира в масштабах планеты. Пока у нашей страны есть подобные вооружения, американское руководство не отважится на открытое вооруженное противостояние с Россией. В этом – главное политическое значение «Сармата». Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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