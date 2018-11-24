РПЦ: Украина продолжает линию по притеснению канонической церкви

Действия украинских властей в отношении представителей канонической УПЦ МП, храмов и монастырей ведут к нарастанию противостояния внутри страны, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

«К сожалению, власти Украины продолжают линию по притеснению канонической церкви — вызовы епископата и духовенства в СБУ, юридические решения, направленные на лишение церковной собственности», — цитирует ТАСС Волкова.

По его словам, Киев действует «по самому худшему сценарию, настраивая против себя граждан, верующих украинской церкви».

«Все эти притеснения приведут к возрастанию противостояния в украинском обществе», — добавил он.

Ранее Министерство юстиции Украины отменило передачу Почаевской лавры УПЦ МП.

Решение было принято вскоре после того, как стало известно, что на Украине открыли соответствующее дело.

Как указали в РПЦ, такое решение может свидетельствовать о подготовке масштабного давления на каноническую УПЦ.

17 ноября сообщалось, что некоторых епископов УПЦ МП начали приглашать в СБУ для «бесед».