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РПЦ: Украина продолжает линию по притеснению канонической церкви

24 ноября 2018, 15:24  •  70 • Украина
Действия украинских властей в отношении представителей канонической УПЦ МП, храмов и монастырей ведут к нарастанию противостояния внутри страны, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.
 
РИА Новости
 

«К сожалению, власти Украины продолжают линию по притеснению канонической церкви — вызовы епископата и духовенства в СБУ, юридические решения, направленные на лишение церковной собственности», — цитирует ТАСС Волкова.

По его словам, Киев действует «по самому худшему сценарию, настраивая против себя граждан, верующих украинской церкви».

«Все эти притеснения приведут к возрастанию противостояния в украинском обществе», — добавил он.

Ранее Министерство юстиции Украины отменило передачу Почаевской лавры УПЦ МП.

Решение было принято вскоре после того, как стало известно, что на Украине открыли соответствующее дело. 

Как указали в РПЦ, такое решение может свидетельствовать о подготовке масштабного давления на каноническую УПЦ. 

17 ноября сообщалось, что некоторых епископов УПЦ МП начали приглашать в СБУ для «бесед».

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