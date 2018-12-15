РПЦ: каноническая УПЦ продолжит работу на Украине после создания «новой церкви»

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата продолжит свою работу после объявления о создании на Украине новой «автокефальной поместной православной церкви».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова.

По его словам, РПЦ молится за всестороннее укрепление канонической УПЦ.

Также он заявил, что на Украине «каноническое православие сегодня ещё больше укрепилось».

«Ещё глубже люди поверили в истинность евангельского выражения «Врата ада не одолеют церковь», и мы отчётливо сейчас понимаем, что Украинская православная церковь, несмотря ни на что, продолжит своё поступательное развитие и служение на украинской земле», — сказал Волков.

Ранее в РПЦ назвали неканоническим избрание предстоятелем «новой церкви» на Украине митрополита УПЦ КП Епифания.