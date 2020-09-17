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Розыгрыш карты Навального: Германия отбивается изо всех сил от США

17 сентября 2020, 07:25  •  231 • Политика
В немецких СМИ появилась информация, что ФРГ предложила США сделку в обмен на отказ от санкций против "Северного потока - 2". Всё это происходит на фоне бурного обсуждения истории Алексея Навального. И если ФРГ и США провернут всю эту газовую схему с откупом и новыми терминалами для СПГ - это и будет означать розыгрыш "карты Навального". Тогда, убеждён учредитель Царьграда Константин Малофеев, станет ясно окончательно, для чего эта история затевалась и кем.
Источники немецкой газеты Die Zeit сообщили о возможной уступке Берлина американцам в вопросе строительства "Северного потока - 2". В частности, убеждены инсайдеры, немцы предложили Вашингтону построить два терминала по приёму СПГ и вложить в стройку до миллиарда евро, а взамен США не будут вводить санкции на строительство газового хаба.
По данным издания, соответствующее предложение главе американского Минфина Стивену Мнучину сделал ещё в августе министр финансов ФРГ Олаф Шольц.
Ранее в СМИ сообщалось, что отравление Навального, который сейчас проходит лечение в Берлине, станет преградой для завершения строительства газового хаба между Россией и Германией. Отчасти журналисты оказались правы в своих предположениях: некоторые европейские политики выступили за отказ от строительства "Северного потока - 2" из-за происшествия с Навальным.
Если Германия действительно построит специально для американского СПГ два терминала, это будет означать лишь то, что американцы продавили свою повестку и история "отравления" Навального была выгодна именно им.
"Получится розыгрыш "карты Навального". Случилось ровно то, что мы и ожидали. Если все на этом успокоятся, значит, это ("отравление". - Ред.) было выгодно западным спецслужбам, конкретно - американским. Единственное, мы не могли понять: то ли это глубинное государство с этим глубинным ЦРУ, спрятавшись от Трампа (сделало. - Ред.), либо это Трамп. Если это всё кончится строительством соответствующего терминала - значит, за этим стоял именно он, подчинённые ему спецслужбы. И всё это был такой розыгрыш перед выборами: "Смотрите, а я их заставил, а я их умыл", - отметил в эфире передачи "Царьград. Главное" Константин Малофеев.
По сути, Германия при этом раскладе оказывается в позиции подчинения.
"Это означает, что Германия на самом деле тоже отбивается изо всех сил, хочет реализовать "Северный поток" и совершенно не хочет играть в эту американскую игру. Но - не может, поскольку пока находится в колониальных отношениях", - констатировал учредитель Царьграда.

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