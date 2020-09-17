Розыгрыш карты Навального: Германия отбивается изо всех сил от США

Источники немецкой газеты Die Zeit сообщили о возможной уступке Берлина американцам в вопросе строительства "Северного потока - 2". В частности, убеждены инсайдеры, немцы предложили Вашингтону построить два терминала по приёму СПГ и вложить в стройку до миллиарда евро, а взамен США не будут вводить санкции на строительство газового хаба.

По данным издания, соответствующее предложение главе американского Минфина Стивену Мнучину сделал ещё в августе министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

Ранее в СМИ сообщалось, что отравление Навального, который сейчас проходит лечение в Берлине, станет преградой для завершения строительства газового хаба между Россией и Германией. Отчасти журналисты оказались правы в своих предположениях: некоторые европейские политики выступили за отказ от строительства "Северного потока - 2" из-за происшествия с Навальным.

Если Германия действительно построит специально для американского СПГ два терминала, это будет означать лишь то, что американцы продавили свою повестку и история "отравления" Навального была выгодна именно им.

"Получится розыгрыш "карты Навального". Случилось ровно то, что мы и ожидали. Если все на этом успокоятся, значит, это ("отравление". - Ред.) было выгодно западным спецслужбам, конкретно - американским. Единственное, мы не могли понять: то ли это глубинное государство с этим глубинным ЦРУ, спрятавшись от Трампа (сделало. - Ред.), либо это Трамп. Если это всё кончится строительством соответствующего терминала - значит, за этим стоял именно он, подчинённые ему спецслужбы. И всё это был такой розыгрыш перед выборами: "Смотрите, а я их заставил, а я их умыл", - отметил в эфире передачи "Царьград. Главное" Константин Малофеев.

По сути, Германия при этом раскладе оказывается в позиции подчинения.