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Рождённый от кровосмешения сын гомосексуалиста с трудом дышит - The Sun
09 сентября 2019, 20:24 • 112 • В мире
Женщина из бразильского города Сан-Паулу родила внуков от сына-гомосексуалиста, став суррогатной матерью его детей. Однако один из новорождённых появился на свет с проблемами дыхания и был госпитализирован, сообщает The Sun.
45-летняя женщина захотела помочь 24-летнему сыну-гомосексуалисту стать отцом, для чего прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С четвёртого раза у неё получилось, и в январе женщина забеременела.
3 сентября на свет родились мальчик и девочка. Однако у мальчика сразу же нашли проблемы с дыханием. В настоящее время его пытаются вылечить в педиатрическом отделении клиники.
По словам сына, он всегда мечтал стать отцом, однако к нормальному зачатию оказался не способен. Около четырёх лет назад его мать забеременела от его отца, однако девочка родилась недоношенной и умерла через неделю, пишет The Sun.
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