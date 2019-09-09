Рождённый от кровосмешения сын гомосексуалиста с трудом дышит - The Sun

45-летняя женщина захотела помочь 24-летнему сыну-гомосексуалисту стать отцом, для чего прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С четвёртого раза у неё получилось, и в январе женщина забеременела.

3 сентября на свет родились мальчик и девочка. Однако у мальчика сразу же нашли проблемы с дыханием. В настоящее время его пытаются вылечить в педиатрическом отделении клиники.

По словам сына, он всегда мечтал стать отцом, однако к нормальному зачатию оказался не способен. Около четырёх лет назад его мать забеременела от его отца, однако девочка родилась недоношенной и умерла через неделю, пишет The Sun.