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Рождество под угрозой: В США обнаружен опасный грибок, уничтожающий ели
26 декабря 2019, 01:54 • 69 • В мире
В американском штате Коннектикут учёные смогли обнаружить опасного паразита, способного уничтожить рождественские ели. Им оказался грибок фитофтора, вернее, ранее неизвестный его подвид фитофтора абиетивора, которая уничтожает корни именно хвойных деревьев, в основном елей.
Первооткрывателем паразита стал Ричард Каулз со Сельскохозяйственной экспериментальной станции Коннектикута. Ему удалось открыть новый организм случайно, когда он экспериментировал со способами выращивания более здоровых елей. Об этом пишет WNPR.
Каулз рассказал, что обнаружил больную древесную ткань и поместил её под микроскоп. Специалисты заметили, что клетки выглядят по-другому, у них были очень толстые клеточные стенки. Это навело учёных на мысль о новом микроорганизме, позже догадку подтвердил генетический тест.
Специалист уверен, что открытие этого нового вида может помочь поставщикам рождественских елей выявлять заражённые растения.
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