Рождественский рынок в Берлине под угрозой срыва: Людей эвакуировали из-за подозрительного предмета - СМИ

Сотрудники правоохранительных органов Германии проверяют информацию о бомбе на рождественском рынке в Берлине. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Инцидент произошёл на площади Брайтшайдплац, на которой в 2016 году грузовик протаранил толпу. Согласно предварительным данным, правоохранители перекрыли движение и эвакуировали людей после того, как поступила информация о подозрительном предмете.

Как передаёт Berliner Zeitung, уже задержаны двое граждан Сирии, которые имеют опыт обращения со взрывчаткой. Один из них прибыл из Соединённых Штатов.