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Рождественский рынок в Берлине под угрозой срыва: Людей эвакуировали из-за подозрительного предмета - СМИ
23 декабря 2019, 12:09 • 83 • В мире
Как сообщают СМИ, работа рождественского рынка в Берлине опять оказалась под угрозой срыва из-за возможного теракта. По данным журналистов и очевидцев, людей эвакуировали из-за подозрительного предмета.
Сотрудники правоохранительных органов Германии проверяют информацию о бомбе на рождественском рынке в Берлине. Об этом сообщили немецкие СМИ.
Инцидент произошёл на площади Брайтшайдплац, на которой в 2016 году грузовик протаранил толпу. Согласно предварительным данным, правоохранители перекрыли движение и эвакуировали людей после того, как поступила информация о подозрительном предмете.
Как передаёт Berliner Zeitung, уже задержаны двое граждан Сирии, которые имеют опыт обращения со взрывчаткой. Один из них прибыл из Соединённых Штатов.
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